A fost o seară magică în Atena. Sute de localnici şi turişti s-au adunat în faţa Primăriei ca să lanseze lampioane şi să-şi pună o dorinţă.

Este deja un obicei devenit tradiţie pentru capitala Greciei. Oamenii scriu pe lampioane dorinţele lor, apoi le lansează spre cer.

Evenimentul trebuia să aibă loc în Ajunul Crăciunlui, dar a fost amânat din cauza vremii.

