Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Seară de poveste în capitala Greciei. Tradiția lampioanelor a adunat sute de oameni

A fost o seară magică în Atena. Sute de localnici şi turişti s-au adunat în faţa Primăriei ca să lanseze lampioane şi să-şi pună o dorinţă.

de Redactia Observator

la 27.12.2025 , 10:33

Este deja un obicei devenit tradiţie pentru capitala Greciei. Oamenii scriu pe lampioane dorinţele lor, apoi le lansează spre cer.

Evenimentul trebuia să aibă loc în Ajunul Crăciunlui, dar a fost amânat din cauza vremii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

grecia atena lampioane cer
Înapoi la Homepage
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri externe » Seară de poveste în capitala Greciei. Tradiția lampioanelor a adunat sute de oameni