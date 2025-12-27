Video Seară de poveste în capitala Greciei. Tradiția lampioanelor a adunat sute de oameni
A fost o seară magică în Atena. Sute de localnici şi turişti s-au adunat în faţa Primăriei ca să lanseze lampioane şi să-şi pună o dorinţă.
Este deja un obicei devenit tradiţie pentru capitala Greciei. Oamenii scriu pe lampioane dorinţele lor, apoi le lansează spre cer.
Evenimentul trebuia să aibă loc în Ajunul Crăciunlui, dar a fost amânat din cauza vremii.
