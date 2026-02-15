Antena Meniu Search
Grecia, acoperită de praf saharian. Va ajunge și în România

Un val de praf saharian a acoperit Grecia, iar în această dimineață a întunecat centrul Atenei, cu intensitate maximă în jurul prânzului. Cele mai ridicate concentrații sunt prognozate în sudul țării, în special în Creta, Peloponez și zona sudică a Mării Egee. Grecia se află sub cod portocaliu și galben de furtuni și ploi torențiale. Și România se află sub influența masei de aer încărcate cu praf saharian.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 14:10
Un strat dens de praf acoperă Atena și zonele limitrofe, iar concentrațiile sunt așteptate să crească în următoarele ore, în special în vestul și sudul țării. Potrivit meteorologilor, fenomenul va atinge intensitatea maximă duminică, după orele prânzului, afectând cea mai mare parte a teritoriului.

Cele mai ridicate valori sunt prognozate în sudul Greciei, în Creta, Peloponez și sudul Mării Egee, însă niveluri crescute sunt așteptate și în nordul țării, precum și în sudul Balcanilor.

Pe lângă praful saharian, meteorologii avertizează și asupra altor fenomene severe: furtuni, ploi torențiale şi vânt puternic. Autoritățile recomandă prudență, în special persoanelor cu afecțiuni respiratorii, pe fondul concentrațiilor ridicate de praf din atmosferă, scrie presa elenă.

Și România se află sub influența masei de aer încărcate cu praf saharian. Concentrațiile sunt reduse, însă în sud-estul țării pot apărea depuneri odată cu ploile, până în această seară.

