Ministrul Apărării: "Lumea se schimbă rapid. România trebuie să influenţeze această schimbare"

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, duminică, după o întâlnire în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că "lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influenţează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine".

Ministrul Miruţă arată, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a discutat cu înaltul oficial al NATO despre întărirea Flancului Estic al Alianţei şi despre "rolul esenţial al României în această arhitectură".

"Întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost una importantă pentru România. A fost un dialog direct, aplicat, concentrat exclusiv pe poziţia şi interesele noastre într-un context de securitate tot mai complicat. Am discutat clar despre întărirea Flancului Estic şi despre rolul esenţial al României în această arhitectură. Am discutat fără echivoc despre ceea ce cred: Flancul Estic înseamnă întregul segment de la Marea Baltică la Marea Neagră, iar resursele trebuie distribuite echilibrat pe toată această axă strategică. România trebuie privită ca un pilon central în regiunea Mării Negre", a relatat ministrul Apărării, conform Agerpres.

Totodată, el arată că în contextul discuţiilor de la Munchen despre realităţile actuale, în care "Europa îşi consolidează forţa, NATO rămâne pilonul central al securităţii noastre, dar nimic nu este automat sau garantat","România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită şi mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea".

"Discuţiile de la Munchen au fost directe şi orientate spre acţiune. Europa îşi consolidează forţa, NATO rămâne pilonul central al securităţii noastre, dar nimic nu este automat sau garantat. Stabilitatea şi prosperitatea se construiesc prin decizii asumate, prin claritate şi prin capacitatea de a acţiona la timp. Realitatea este simplă: fie că vorbim despre ameninţări convenţionale sau despre războiul hibrid, vechile reflexe nu mai sunt suficiente. România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită şi mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea. Avem parteneri puternici. Avem argumente solide. Şi avem responsabilitatea de a transforma această poziţie într-un avantaj strategic pentru România", a mai declarat ministrul Radu Miruţă.

Ministrul Apărării Naţionale conduce delegaţia României la Conferinţa de Securitate de la Munchen, unde sunt discutate în aceste zile teme privind securitatea transatlantică şi consolidarea cooperării europene în materie de apărare.

