Este scandal uriaş în județul Vrancea, după apariția unor imagini șocante dintr-un adăpost privat de câini. Un angajat al centrului a fost fotografiat în timp ce maltrata şi eutanasia animale în mod brutal. După ce imaginile au apărut în mediul online şi au generat revoltă generală, centrul a fost închis. Oamenii au început să adopte câinii, iar organizaţiile non profit încearcă să îi sterilizeze. Doar că, şi aşa, se împiedică de rufuzul celor care administrează adăpostul.

Marko Pavlovici: Am ajuns de dimineață aici, la Suraia, județul Vrancea, împreună cu Asociația Sache și, în acest moment, mai mulți oameni, dar și asociațiile non-profit, au venit aici pentru a salva cățeii care au rămas în interior. Noi n-am reușit încă să intrăm, însă nici n-a fost nevoie, pentru că ce-am văzut afară, și atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, și este destul de revoltător am văzut oase de animale, adică în special de câini, am văzut inclusiv anestezice, am văzut ketamină, dar și substanțe letale pentru animale care au fost arse, dar și ascunse de mai multe rămășițe, cum ar fi crengi și așa mai departe.

Marko Pavlovici: Ema Stratulat a fost înăuntru, care este și reprezentanta Asociației Save Our Paws. Ema, spune-mi, te rog frumos, ce se întâmplă în acest moment înăuntru și ce ai văzut înăuntru?

Ema Stratulat: În acest moment încercăm să scoatem cât mai mulți dintre câinii care au rămas în acest adăpost-lagăr de exterminare. Marea majoritate sunt bolnavi. Până acum, foarte mulți dintre ei au fost înfometați. Toți sunt înfometați și atunci asociațiile de protecție a animalelor s-au mobilizat la nivel de țară și încercăm astăzi să-i scoatem pe toți.

Articolul continuă după reclamă

Marko Pavlovici: Câți ați reușit până în momentul de față?

Ema Stratulat: Până în momentul de față, astăzi au plecat 30, iar în zilele precedente undeva la 75 de câini și, în momentul de față, mai sunt undeva la 100-120.

Marko Pavlovici: Înțeleg că mai devreme a fost o ceartă între asociații și cel care administrează firma. De ce?

Ema Stratulat: Din păcate, noi suntem aici de vineri și, în fiecare zi, am încercat să scoatem cât mai multe animale. Au fost diverse probleme cu autoritățile locale și, din păcate, acest administrator devine recalcitrant în anumite circumstanțe, dar, din fericire, în acest moment s-a hotărât că este o urgență ca animalele din acest adăpost să plece și atunci încercăm să scoatem cât mai mulți dintre ei, să le oferim șansa la viață.

Marko Pavlovici: Și unde vor fi duse animalele?

Ema Stratulat: Asociațiile îi vor plasa în adăposturi, în cabinete, în funcție de prioritate și problema pe care o au în momentul în care vor fi scoși.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰