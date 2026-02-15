Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Copilul de trei ani din Tulcea, ucis în bătaie sub ochii mamei sale. A fost "uitat" în pat timp de 2 zile

În Tulcea, un copil de trei ani ar fi fost lovit până la ultima suflare de către iubitul mamei. Băieţelul a fost găsit fără semne de viaţă, plin de vânătăi, la o zi de la deces. Mai grav este că mama, o tânără de 24 de ani, gravidă din nou, nu a anunţat autoirităţile.

de Cristina Niță

la 15.02.2026 , 14:20

Totul s-a întâmplat joi, seara, când cei doi concubini, împreună cu tatăl bărbatului, au băut în locuința din satul Turda, județul Tulcea.

Se pare că băiețelul de 3 ani plângea și îi deranja pe adulți. Bărbatul în vârstă de 25 de ani s-ar fi dus și l-ar fi lovit pe cel mic cu un făraș, potrivit unor surse. Până la urmă, arma crimei s-ar fi rupt în mâinile lui.

Ucis sub ochii mamei

Articolul continuă după reclamă

Polițiștilor le-ar fi spus, însă că fărașul a fost distrus de un scaun care a căzut peste el și l-a rupt. Tragedia a fost descoperită de tatăl individului abia două zile mai târziu. El l-a găsit pe copil mort în pat cu urme de lovituri pe față și s-a dus la vecini să ceară lumânări.

Vecinii au fost cei care au anunțat poliția. Părinții susțin că nu știau că trebuie să anunțe autoritățile după ce copilul a murit. Mai mult, vecinii mai spun că ar fi plănuit chiar să-l îngroape în curtea casei. Acum, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore. Bărbatul pentru omul e calificat, iar mama pentru complicitate.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

crima tulcea copil ucis ucis in bataie
Înapoi la Homepage
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună?
Observator » Evenimente » Copilul de trei ani din Tulcea, ucis în bătaie sub ochii mamei sale. A fost "uitat" în pat timp de 2 zile