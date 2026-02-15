În Tulcea, un copil de trei ani ar fi fost lovit până la ultima suflare de către iubitul mamei. Băieţelul a fost găsit fără semne de viaţă, plin de vânătăi, la o zi de la deces. Mai grav este că mama, o tânără de 24 de ani, gravidă din nou, nu a anunţat autoirităţile.

Totul s-a întâmplat joi, seara, când cei doi concubini, împreună cu tatăl bărbatului, au băut în locuința din satul Turda, județul Tulcea.

Se pare că băiețelul de 3 ani plângea și îi deranja pe adulți. Bărbatul în vârstă de 25 de ani s-ar fi dus și l-ar fi lovit pe cel mic cu un făraș, potrivit unor surse. Până la urmă, arma crimei s-ar fi rupt în mâinile lui.

Ucis sub ochii mamei

Polițiștilor le-ar fi spus, însă că fărașul a fost distrus de un scaun care a căzut peste el și l-a rupt. Tragedia a fost descoperită de tatăl individului abia două zile mai târziu. El l-a găsit pe copil mort în pat cu urme de lovituri pe față și s-a dus la vecini să ceară lumânări.

Vecinii au fost cei care au anunțat poliția. Părinții susțin că nu știau că trebuie să anunțe autoritățile după ce copilul a murit. Mai mult, vecinii mai spun că ar fi plănuit chiar să-l îngroape în curtea casei. Acum, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore. Bărbatul pentru omul e calificat, iar mama pentru complicitate.

