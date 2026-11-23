Premierul Luca Niculescu a afirmat, într-un interviu publicat luni în revista franceză "L’Express", că Marea Neagră "a devenit unul dintre principalele puncte fierbinți ale planetei", însă autoritățile din România, alături de cele din Bulgaria și cu sprijinul UE și al NATO, iau măsuri pentru a asigura siguranța navigației. El a afirmat, de asemenea, că prezența militară americană în România este extrem de importantă și se fac demersuri constante pentru a asigura continuitatea acesteia. Niculescu s-a referit și la perioada dificilă pe care o traversează românii, fiind afectați de creșterea costului vieții. "Există și motive de optimism", afirmă Luca Niculescu, adăugând că "țara noastră are numeroase atuuri" pentru investitori.

Restabilirea încrederii în stat, alinarea unei populaţii epuizate de creşterile preţurilor, reducerea deficitului public şi ţinerea sub control a unei ameninţări ruse din ce în ce mai prezente sunt câteva dintre provocările despre care premierul Luca Niculescu a vorbit într-un interviu publicat luni în revista franceză ”L’Express”, potrivit News.ro.

"România traversează o perioadă complexă, cu provocări importante. Pe plan economic, trebuie să reducem deficitul bugetar (...) Românii s-au confruntat cu doi ani de eforturi bugetare. Puterea de cumpărare este sub presiune, facturile la gaz şi electricitate au crescut, iar inflaţia rămâne ridicată", a afirmat premierul Luca Niculescu.

Potrivit acestuia, România se confruntă şi cu tensiuni internaţionale sunt puternice: "Situată la graniţa de est a Uniunii Europene, România este ţinta unor campanii intense de dezinformare conduse de Rusia. Situaţia de securitate din Marea Neagră este, de asemenea, foarte îngrijorătoare".

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"Astăzi, această rută maritimă a devenit unul dintre principalele puncte fierbinţi ale planetei. Împreună cu Bulgaria şi Turcia, am creat Grupul operaţional de luptă împotriva minelor din Marea Neagră, pentru a asigura siguranţa traficului maritim în apropierea coastelor noastre. Împreună cu Bulgaria şi cu sprijinul Uniunii Europene punem în aplicare, de asemenea, un sistem comun însărcinat cu detectarea dronelor navale şi a navelor din flota-fantomă rusă, dar şi cu protejarea infrastructurilor critice, precum cablurile submarine şi platformele offshore. În fine, pentru a ne consolida apărarea, dezvoltăm drone împreună cu industriaşii ucraineni", a mai afirmat premierul Luca Niculescu.

Niculescu: România nu este singură

El a adăugat că în toate aceste demersuri "România nu este singură", beneficiind de protecţia NATO.

"În ceea ce priveşte cheltuielile noastre militare, acestea sunt în continuă creştere. Ponderea din PIB alocată apărării va creşte la 3,5 % din PIB în câţiva ani. La această sumă trebuie adăugate cheltuielile pentru infrastructurile aşa-numite 'duale', deoarece acestea servesc atât scopurilor civile, cât şi celor militare. De exemplu, autostrăzile pe care le construim împreună cu Moldova şi cu Ucraina. În câţiva ani, vom ajunge la 5%", a adăugat premierul.

El a vorbit şi despre prezenţa americană în România, apreciind că ”este foarte importantă": ”Menţinem contacte strânse cu administraţiile americane, indiferent de orientarea lor politică (...) De asemenea, cred că toată lumea conştientizează importanţa strategică a României în Europa. În luna martie a acestui an, în contextul operaţiunii «Epic Fury» [N.R.: campania militară împotriva Iranului], am autorizat, cu titlu temporar, primirea pe bazele noastre a avioanelor americane de realimentare, precum şi a echipamentelor de supraveghere şi comunicaţii prin satelit. Autorizaţia română se referea exclusiv la aceste mijloace de sprijin”, a mai declarat premierul.

Luca Niculescu vrea colectarea mai eficientă a impozitelor, dar fără a le majora

El s-a referit şi la nemulţumirea oamenilor în legătură cu creşterea costului vieţii.

"Înţeleg îngrijorările românilor faţă de creşterea costului vieţii. Multe familii trec printr-o perioadă dificilă şi suntem pe deplin conştienţi de acest lucru. Dar există şi motive de optimism. Preconizăm o revenire a creşterii economice în 2027. România dispune de întreprinderi dinamice şi beneficiază de investiţii importante, în special graţie fondurilor europene. Potenţialul său de dezvoltare rămâne considerabil. Trebuie să ne asanăm finanţele publice, să colectăm mai eficient impozitele (fără a le majora) şi să combatem evaziunea fiscală. De asemenea, pregătim măsuri pentru a sprijini întreprinderile, investiţiile şi crearea de locuri de muncă", a mai declarat premierul.

Întrebat de ce ar trebui un investitor străin să aleagă România, Luca Niculescu a declarat: "Pentru că ţara noastră are numeroase atuuri, dintre care unele rămân insuficient cunoscute. Suntem a doua economie din Europa Centrală şi de Est, cu o populaţie numeroasă şi o piaţă internă dinamică. Poziţia noastră geografică reprezintă, de asemenea, un avantaj. Avem ieşire la Marea Neagră, cu un port important, Constanţa. Acesta este un atuu pentru întreprinderile care doresc să-şi apropie producţia de pieţele europene. De asemenea, dispunem de un sector energetic solid, deoarece producţia noastră internă ne permite să ne acoperim aproape în totalitate nevoile. Economia noastră este diversificată şi dispunem de o forţă de muncă calificată, în special în domeniul noilor tehnologii. Mulţi tineri vorbesc fluent limba engleză, iar mulţi vorbesc şi limba franceză".

Ce aşteaptă premierul de la alegerile prezidenţiale din Franţa

Întrebat ce aşteaptă de la alegerile prezidenţiale din Franţa, premierul a declarat: "Ne dorim o Franţă care să aibă o voce importantă în Europa şi în lume. Fără Franţa, Europa ar fi diferită. Avem nevoie de o Franţă europeană. Aş adăuga că Franţa se simte mai bine când Europa se simte bine".

Luca Niculescu a afirmat că nu doreşte să comenteze alegerile din alte ţări, dar a subliniat că "ultimele zile de campanie contează foarte mult şi pot schimba situaţia, uneori chiar în ultimele ore".

"Aşadar, nimic nu este încă decis…", a încheiat Luca Niculescu.