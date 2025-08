Şi Cambodgia îl propune pe Trump la Nobelul pentru Pace. Ce războaie pretinde Trump că a oprit

Cambodgia îl va nominaliza pe preşedintele Donald Trump la premierul Nobel pentru Pace, a anunţat vineri Sun Chanthol, vicepremier al acestei ţări, după intervenţia directă a liderului de la Casa Albă în oprirea conflictului de la frontieră cu Thailanda, relatează Reuters. Sun Chanthol a confirmat printr-un mesaj intenţia Cambodgiei de a-l nominaliza pe Trump la acest prestigios premiu.

Într-o conferinţă de presă din capitala Phnom Penh, Chanthol i-a mulţumit lui Trump pentru că a adus pacea şi a spus că merită nominalizarea la premiul care reprezintă cea mai importantă distincţie internaţională care poate fi acordată unui individ sau organizaţii care se consideră că a făcut cel mai mult pentru a face să progreseze "prietenia dintre naţiuni".

Şi Pakistan îl propune pe Trump pentru premiul Nobel

Pakistanul a anunţat în iunie că îl va recomanda pe Trump pentru premiul Nobel pentru Pace pentru efortul său în aplanarea unui conflict cu India, iar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luna trecută că l-a nominalizat pe Trump pentru premiu.

Intervenţia lui Trump de săptămâna trecută a dus la încheierea unui armistiţiu în scurtul război dintre Thailanda şi Cambodgia, cel mai dur din ultimul deceniu, acordul de încetare a focului fiind semnat luni în Malayezia. În urma acestui anunţ de armistiţiu, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Karoline Leavitt a postat într-un mesaj pe X că Trump este cel care a făcut acest lucru să se întâmple. "Daţi-i premiul Nobel", a mai scris ea.

Cel puţin 43 de persoane au fost ucise în ciocnirile intense, care au durat cinci zile şi au provocat strămutarea a peste 300.000 de persoane de ambele părţi ale frontierei. n"Recunoaştem marile sale eforturi pentru pace", a spus Chanthol, care este şi principalul negociator comercial al Cambodgiei, adăugând că ţara sa este recunoscătoare pentru taxele vamale scăzute de 19% pe care le va introduce SUA.

Washingtonul a ameninţat iniţial cu taxe vamale de 49%, pe care ulterior le-a redus la 36%, un nivel care ar fi decimat sectorul de haine şi de încălţăminte al Cambodgiei, a declarat Chanthol pentru Reuters într-un interviu de vineri.

Ce războaie pretinde Trump că a oprit

Pe 28 iulie, la clubul său de golf din Scoția, Donald Trump s-a lăudat că a oprit vreo 5 războaie, fără să precizeze la ce se referă. Trump, care își dorește de multă vreme să obțină Premiul Nobel pentru pace, susține că datorită lui au fost oprite conflictele dintre Iran și Israel, Pakistan și India şi Thailanda și Cambodgia.

Trump și-a revendicat, de asemenea, meritul pentru evitarea unui conflict între Serbia și Kosovo și calmarea violențelor dintre Rwanda și Congo. În mai, rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au acceptat un armistițiu, în urma loviturilor aeriene lansate de SUA și Marea Britanie, dar ulterior au reluat atacurile asupra navelor internaționale.

Donald Trump s-a lăudat că a oprit vreo 5 războaie

"Abia aştept să joc astăzi. Vom juca foarte repede. Apoi mă întorc la Washington şi vom stinge incendii în toată lumea", a declarat Trump înainte de a tăia panglica de inaugurare a noului teren de golf din satul Balmedie, de pe coasta de nord a Scoţiei. "Am rezolvat unul ieri. Ştiţi, am oprit războiul, am oprit cam cinci războaie", a adăugat Trump.

"Aşa că asta e mult mai important decât să joc golf. Oricât de mult mi-ar plăcea, e mult mai important", a reflectat el. "Va fi un an special şi va fi un deceniu special. Şi vom face toate ţările noastre să fie puternice, măreţe şi cu adevărat minunate din nou", a adăugat Trump. "Şi asta se întâmplă şi se întâmplă foarte repede", a asigurat şeful Casei Albe.

