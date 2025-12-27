Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Accident rutier cu cel puţin 67 de maşini în Japonia. Două persoane au murit, 26 au fost rănite

Cel puţin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, cinci grav, într-un accident rutier în care au fost implicate 67 de maşini, pe autostrada Kan-Etsu, la Minakami, în Japonia, la începutul vacanţei de Anul Nou.

de Redactia Observator

la 27.12.2025 , 15:18
Accident rutier cu cel puţin 67 de maşini în Japonia. Două persoane au murit, 26 au fost rănite Accident rutier cu cel puţin 67 de maşini în Japonia. Două persoane au murit, 26 au fost rănite - Profimedia

O femeie în vârstă de 70 de ani, orginară din Tokyo, a murit într-o maşină. Un corp carbonizat a fost găsit apoi pe scaunul şoferului unui camion incendiat, au anunţat vineri autorităţile, conform ABC News.

Potrivit poliţiei rutiere din prefectura Gunma, accidentul a început cu o coliziune între două camioane, în oraşul Minakami, situat la aproximativ 160 de kilometri nord-vest de Tokyo.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Coliziunea a blocat o parte a autostrăzii, iar vehiculele care veneau nu au putut frâna pe drumul înzăpezit.

Un incendiu a izbucnit apoi şi a cuprins 20 de vehicule.

Unele dintre naşini iau fost distruse în întregime de flăcări.

Salvatori au reuşits să controleze flăcările - după şapte ore -, a anunţat poliţia.

În regiunea Minakami, o alertă cu privire la ninsori puternice era în vigoare vineri seara, în timp ce mulţi japonezi îşi încep concediile de la sfârşitul anului şi de Anul Nou.

Porţiuni ale autostrăzii au fost închise pentru a permite desfăşuarea anchetei poliţiei, evacuarea vehiculelor accidentate şi curăţarea drumului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident masina japonia minakami autostrada
Înapoi la Homepage
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
Stare de urgență într-un oraș celebru din cauza zăpezii! Vremea extremă a paralizat totul
Stare de urgență într-un oraș celebru din cauza zăpezii! Vremea extremă a paralizat totul
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri externe » Accident rutier cu cel puţin 67 de maşini în Japonia. Două persoane au murit, 26 au fost rănite