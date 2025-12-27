Atac masiv asupra Kievului. Rusia lansează rachete și drone înaintea vizitei lui Zelenski în SUA

Noapte de foc în Ucraina. Rusia a bombardat masiv Kievul cu rachete balistice şi hipersonice. Atacul vine chiar înainte de discuţiile dintre Zelenski şi Trump din Florida. Ca să oprească războiul, liderul de la Kiev e gata să convoace un referendum în Ucraina pentru planul de pace al lui Trump, însă cu o condiţie - Rusia să accepte o încetare a focului de cel puţin 60 de zile. Ultimul cuvânt îl va avea însă Donald Trump, după cum el însuşi a declarat pentru jurnaliştii de la Politico.

Dacă Rusia va accepta un armistiţiu de cel puţin două luni, Zelenski e dispus să supună unui referendum naţional planul de pace propus de Donald Trump. Declaraţiile vin în contextul în care liderul de la Kiev se întâlneşte mâine cu liderul american, la reşedinţa lui din Florida. Cei doi vor discuta despre planul de pace şi garanţiile de securitate pe care Kievul ar urma să le primească, la încheierea războiului.

"Planul în 20 de puncte la care am lucrat este gata 90%.Nu este uşor. Şi nimeni nu garantează că va fi sută la sută gata imediat", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Deşi e optimist că întâlnirea cu Zelenski va fi productivă, Donald Trump a avertizat că el însuşi va decide dacă planul de pace al liderului de la Kiev poate primi undă verde. Declaraţiile au fost făcute în exclusivitate pentru jurnaliştii de la Politico. Tot Trump speră să vorbească cu Putin în viitorul apropiat.

Articolul continuă după reclamă

De la Moscova, liderul de la Kremlin s-a lăudat că producţia de arme a Rusiei a crescut din 2022 încoace.

"Producţia vehiculelor blindate a crescut de 2,2 ori. Cea a avioanelor militare, de 4,6 ori. În cazul echipamentelor de protecţie, producţia a crescut aproape de 18 ori, iar cea a armelor şi muniţiilor de peste 22 de ori", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

După, Putin a trecut la atac. Kievul a fost din nou bombardat peste noapte cu rachete balistice şi hipersonice. Mai multe explozii au luminat cerul nopţii.

Aseară, preşedintele Poloniei a vorbit la telefon cu Donald Trump. Karol Nawrocki e de părere că Putin e cel care trebuie să lase de la el în cadrul negocierilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰