Tragedie de Crăciun pentru două familii din Bistriţa-Năsăud! Un băiat şi o fată, amândoi de 21 de ani, au murit nevinovaţi într-un accident rutier. Tânărul se întorcea de la club cu vărul lui, care a pierdut controlul volanului într-o curbă şi a intrat pe contrasens. Fata plecase în pijamale de acasă ca să ia o prietenă.

Nu se luminase de ziuă când s-a petrecut tragedia. Pe imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede cum bolidul condus de un tânăr de 23 de ani circulă în viteză, intră pe contrasens şi evită în ultima clipă o maşină. Apoi derapează în curbă, ajunge din nou pe contrasens unde loveşte o altă maşină care circula regulamentar. Şoferiţa din celălalt autoturism nu are nicio şansă. În impact îşi pierde viaţa şi pasagerul din maşina condusă de tânărul vinovat de accident. Ambele victime aveau doar 21 de ani.

"O bubuitură puternică, am ieşit, maşinile erau în poziţia în care le vedeţi, din asta din drum ieşea fum. Şi poliţişti şi o maşină de poliţie", a povestit o martoră.

Cei doi băieţi erau veri şi se întorceau de la discotecă.

Tânărul care a murit nu purta centura de siguranţă

Alex, tânărul care a murit, nu purta centura de siguranţă. În impact, a fost aruncat din maşină. Nu a mai avut nicio şansă. Diana, şoferiţa de 21 de ani, a murit în braţele medicilor care i-au făcut zeci de minute masaj cardiac.

"Am cunoscut-o pe fată, era din sat de la noi […] Când am ajuns totul era... deja băiatul era mort. […] Celălalt am înţeles că e în stare critică şi fata şi ea e decedată", a povestit un localnic.

"A fost foarte dificilă extragerea pentru că maşinile au fost foarte contorsionate", a spus Călin Varvari, de la ISU Bistriţa-Năsăud.

Cel mai probabil, cei trei tineri se cunoşteau, pentru că aveau vârste apropiate şi locuiau la nici cinci kilometri unii de ceilalţi. Diana nu trebuia să fie pe şosea la 5 dimineaţa, dar o prietenă ar fi rugat-o să o ducă acasă cu maşina. Tânăra era în pijamale în momentul accidentului.

Diana era studentă la Facultatea de Drept şi lucra şi la Poliţia Militară

"A venit acasă zilele trecute şi am luat legătura cu ea să ne întâlnim, să ne vedem şi nu am mai reuşit. Era o fată plină de viaţă, era un înger pe pământ", a povestit prietena Dianei.

Fata era studentă la Facultatea de Drept şi lucra şi la Poliţia Militară. Era crescută doar de bunica ei, mama era plecată la muncă în Spania.

Şoferul vinovat era întors în ţară de curând, pentru sărbătorile de iarnă. Muncea în Germania alături de tatăl său.

"Pacientul a fost adus la UPU SMURD intubat şi a fost transferat în sala de operaţii, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale", a spus purtătorul de cuvânt al SCJU Bistriţa, Camelia Strungari.

Tânărul va fi cercetat pentru ucidere din culpă. Agenţii vor stabili şi dacă înainte să urce la volan consumase alcool.

