Cod portocaliu de vânt puternic și ninsori, extins de ANM până luni. Prognoza pentru Bucureşti

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, vântul va sufla cu 50-70 km/h. ANM a emis și o informare meteorologică valabilă până luni, 29 decembrie, ora 21. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40-60 km/h. La munte vor fi rafale de peste 70-90 km/h.

Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei. Vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m în zonele cu ninsoare viscolită.

Meteorologii vor actualiza mesajul în funcție de evoluția fenomenelor.

Prognoza specială pentru Bucureşti

În București, sâmbătă, va fi nebulozitate pe aproape tot intervalul, iar cu precădere în prima parte a zilei și noaptea se va semnala ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -4...-2 grade.

Duminică, cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat (viteze de 30...40 km/h), cu intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar minima de -4...-1 grad.

Luni, cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4...6 grade.

Capitala se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru intensificări ale vântului pe parcursul zilei de duminică și luni (28 și 29 decembrie).

De asemenea, va fi sub incidența unei atenționări Cod galben, pentru intensificări ale vântului în după-amiaza și seara zilei de duminică (28 decembrie).

