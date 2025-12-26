Antena Meniu Search
Video Crăciun ca-n Ibiza, dar la Băile Felix: spumă, horă în piscină și cocktailuri în apă fierbinte

Crăciunul a arătat cu totul diferit însă pentru sutele de turiști care petrec la Băile Felix. Cu baloane colorate în mâini, spumă din belșug și cocktailuri savurate direct în piscină, oamenii au încins o horă chiar în apa termală. După porția serioasă de distracție, petrecerea a continuat cu o cină festivă, muzică tradițională și dans.

la 26.12.2025 , 12:39

La Băile Felix, prima zi de Crăciun a fost sărbătorită altfel! Deşi afară, termometrele abia treceau de zero grade, în piscinele stațiunii apa caldă a dat tonul distracţiei pentru sute de petrecăreţi.

‘‘Este foarte bine. E foarte cald. Venim aici de şapte ani - şi de Crăciun, şi de Revelion, şi de Paşte. Atmosfera este foarte bună, plăcută, ca în fiecare an‘‘, spune un bărbat.

La 51 de ani, această turistă este deja veterană la capitolul Crăciun petrecut la Băile Felix. Vine aici de peste zece ani, iar distracția din piscină a devenit una dintre activitățile ei preferate.

Articolul continuă după reclamă

‘‘Ajută foarte, foarte mult şi la la sănătate, dar ajută, în primul rând la minte. La orice vârstă se poate face mişcare. De cel puţin trei ori pe săptămână fac mişcare‘‘, spune femeia.

Şi cum mişcare a fost la ea acasă, din meniul distracţie nu putea să lipsească petrecerea cu spumă. Cocktailurile au ajuns direct în piscine, iar baloanele colorate au transformat totul într-un decor spectaculos.

După o porție serioasă de distracție și mișcare, cei șase sute de turiști au continuat seara cu o cină festivă, muzică tradițională și dansuri antrenante.

baile felix craciun
