Fostul premier al R. Moldova, Vlad Filat, dat în urmărire internaţională pentru spălare de bani

Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internaţional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat. Acesta a fost condamnat recent, în Franţa, la doi ani de închisoare. Solicitarea privind mandatul a fost iniţiată pe 26 decembrie, iar informaţia a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Inspectoratul General al Poliţiei. Potrivit Constituţiei Republicii Moldova, cetăţenii moldoveni nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi de pe teritoriul ţării, notează NewsMaker.md, citat de News.ro.

În 8 decembrie, Tribunalul corecţional din Paris l-a condamnat pe Vlad Filat la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupţie.

Filat, implicat într-un mecanism de spălare de bani

Instanţa a constatat că Filat ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani legat de mituirea unui funcţionar public străin. Conform anchetatorilor, în anii 2012 şi 2014, el şi fosta sa soţie ar fi achiziţionat mai multe proprietăţi imobiliare în Franţa, în special în regiunea Haute-Savoie, prin intermediul unor companii şi al unui interpus, folosind fonduri provenite de la o companie canadiană. Aceasta obţinuse, în 2011, contractul de gestionare a Loteriei Naţionale a Republicii Moldova, pe perioada în care Filat era prim-ministru.

Fostul premier respinge acuzaţiile: Sentinţa, "motivată politic"

Vlad Filat, care conduce Partidul Liberal Democrat din Moldova, respinge acuzaţiile. Anterior, el a calificat sentinţa ca fiind "motivată politic" şi "puternic influenţată din Republica Moldova".

Vlad Filat a deţinut funcţia de premier al Republicii Moldova între 2009 şi 2013. Acesta a fost condamnat în 2016 la nouă ani de închisoare pentru corupţie şi abuz de putere, fiind acuzat de delapidarea a 260 de milioane de dolari în dosarul "Frauda bancară". El a fost eliberat din închisoare în 2019.

Reacţia lui Vlad Filat: "Hotărârea a fost contestată prin apel"

"În contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o hotărâre pronunțată de o instanță din Franța, consider necesar să fac câteva clarificări.

În primul rând, hotărârea respectivă nu este definitivă. Ea a fost contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor legale de atac nu poate produce efecte juridice finale. În aceste condiții, dosarul nu poate fi transmis Republicii Moldova pentru recunoaștere sau executare, atât timp cât procedurile judiciare din Franța sunt în desfășurare.

În al doilea rând, prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă. Orice prezentare a acestei decizii drept un verdict definitiv sau orice concluzie formulată în mod ireversibil este prematură și contrară principiilor statului de drept.

Menționez, de asemenea, că motivarea deciziei încă nu există. După analiza integrală a deciziei, voi reveni cu un comentariu detaliat, în mod argumentat și responsabil.

Până atunci, fac o precizare clară: Așa cum am procedat tot timpul, sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură. Îmi exercit drepturile legale în mod deschis și transparent.

Fac apel către reprezentanții presei și la actorii publici să manifeste prudență și profesionalism în interpretarea unor proceduri judiciare aflate încă în curs.

Respectarea legii, a prezumției de nevinovăție și a faptelor verificate rămâne esențială pentru o informare corectă a publicului.

Sărbători binecuvântate tuturor!" a reacţionat Filat pe Facebook.

