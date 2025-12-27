Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a purtat o discuţie cu premierul Canadei, unde se află pentru o escală în drum spre Statele Unite. Aici, urmează să se întâlnească duminică cu preşedintele american Donald Trump.

Zelenski se îndreaptă spre SUA, pentru discuţii cu Donald Trump pe tema acordului de pace - Hepta

UPDATE: Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, pe care a descris-o drept "o conversație foarte bună". Discuția a vizat sprijinul Canadei pentru Ucraina.

Biroul prim-ministrului a publicat o declarație oficială în care a prezentat principalele idei discutate de cei doi lideri. Documentul a inclus mențiuni despre cât de importantă este păstrarea "presiunii asupra Rusiei" în contextul negocierilor aflate în desfășurare.

"Prim-ministrul a confirmat angajamentul Canadei față de Ucraina pe parcursul acestor negocieri și a subliniat necesitatea de a menține presiunea asupra Rusiei pentru a negocia", a declarat biroul premierului.

Articolul continuă după reclamă

"Canada rămâne angajată, prin intermediul Coaliției Voluntare, pentru a promova eforturile comune pentru securitatea și redresarea Ucrainei. Prim-ministrul și președintele au convenit să rămână în contact strâns și regulat", se mai arată în aceeași declarație.

Ştire iniţială - "Zburăm în prezent spre Florida, în Statele Unite. Pe drum, vom face o escală în Canada. Voi avea o întâlnire cu prim-ministrul canadian Mark Carney. Împreună, intenţionăm să purtăm discuţii online cu lideri europeni", a declarat Zelenski, conform BBC.

Este de aşteptat ca Zelenski să abordeze cu Donald Trump problema sensibilă a teritoriilor ucrainene, ca parte a negocierilor care vizează încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că urmează să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump duminică pentru a discuta despre teritoriul ţării şi garanţii de securitate pentru Ucraina, în contextul în care cei doi încearcă să identifice soluţii pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

"Întâlnirea este organizată în mod specific în scopul de finaliza totul în măsura posibilităţilor", a declarat Zelenski.

Contacte intensificate

"Rustem Umerov [șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei] mi-a raportat despre cele mai recente contacte cu partea americană. Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel, cu președintele Trump, în viitorul apropiat. Multe pot fi decise înainte de Anul Nou. Slavă Ucrainei!", a scris Zelenski într-o postare pe platforma X.

Anunțul liderului de la Kiev vine după discuțiile purtate joi cu emisarul american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Discuţia a fost descrisă de Zelenski drept "o conversație bună" și care a stabilit "un calendar privind modul în care poate fi adusă mai aproape o pace reală".

Contactele dintre oficialii ucraineni și cei americani s-au intensificat pe fondul perspectivelor tot mai clare privind un posibil acord de pace în Ucraina, care se opune agresiunii ruse de aproape patru ani.

Umerov, care conduce delegația Kievului, s-a întâlnit săptămâna trecută, la Miami, cu Witkoff și Kushner, după ce cei doi americani făcuseră recent o vizită la Berlin, unde au avut discuții cu oficiali ucraineni și europeni.

Ce prevede planul de pace revizuit

Proiectul actualizat al planului de pace în 20 de puncte, prezentat de Zelenski miercuri, include posibilitatea creării unei zone economice speciale în anumite regiuni din Donbas, teritorii din estul Ucrainei revendicate de Moscova.

Liderul ucrainean a precizat că cea mai recentă versiune a planului, o actualizare a unei propuneri a administrației Trump, respinsă inițial atât de Kiev, cât și de Uniunea Europeană drept "inacceptabilă", menține garanțiile de securitate propuse din partea SUA, NATO și a partenerilor europeni, echivalente cu cele prevăzute de Articolul 5 al tratatului Alianței Nord-Atlantice. Moscova a transmis că analizează propunerea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰