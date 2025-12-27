Antena Meniu Search
Frigul îi ține pe turiști departe de malul mării, iar în căutare de activități, mulți dintre ei se îndreaptă către Delfinariu. Viitorul acestuia este, însă, incert. Contractul cu ucrainenii care au adus delfinii la noi este pe final, iar conducerea caută soluții astfel încât spectacolele să continue și anul viitor. 

de Andreea Filip

la 27.12.2025 , 15:56

Pentru că este prea frig pentru o plimbare mai lungă pe malul mării, dar totuși își doresc să aibă parte de câteva momente de relaxare și spectacol, mulți constănțeni și turiști care au venit pe litoral și-au rezervat un loc la Delfinariu. Acesta se va deschide mâine pentru toți cei care vor să vadă show-ul delfinilor.

"O vacanță la malul Mării trebuie să includă neapărat și o vizită la delfinariu. Să știți că cei mai încântați sunt copiii, dar și cei mari se bucură din plin de reprezentațiile delfinilor. Nini este antrenată de români, iar alți patru delfini sunt pregătiți de antrenori din Ucraina. Cu toții fac un spectacol care, de fiecare dată, se încheie cu aplauze. Vedetele delfinariului fac sărituri, salută publicul și, bineînțeles, stau și la poze.", a transmis Andreea Filip, reporter Observator

Vestea mai puţin bună este că la finalul anului contractul cu cei din Ucraina se încheie, astfel că managerul complexului încearcă să găsească soluții pentru a-l prelungi. S-au căutat soluţii până în Cuba pentru aducerea altor delfini la Constanţa, dar negocierile nu s-au încheiat aşa cum şi-ar fi dorit, au fost fără succes. Între timp, lucrările pentru un nou bazin sunt în linie dreaptă. 

