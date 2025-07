Donald Trump se laudă că "a oprit cam cinci războaie" în timp ce inaugurează un nou teren de golf în Scoţia

Preşedintele a apărut în faţa reporterilor la Trump International Golf Links, lângă Aberdeen, Scoţia, unde el şi fiii săi, Donald Trump Jr. şi Eric Trump, au inaugurat marţi un nou teren de golf. El şi-a lăudat realizările în materie de politică externă la o zi după ce a părut să se distanţeze de poziţia premierului israelian Benjamin Netanyahu în ceea ce priveşte aprovizionarea cu alimente a Fâşiei Gaza, notează Fox News.

"Abia aştept să joc astăzi. Vom juca foarte repede. Apoi mă întorc la Washington şi vom stinge incendii în toată lumea", a declarat Trump înainte de a tăia panglica de inaugurare a noului teren din satul Balmedie, de pe coasta de nord a Scoţiei. "Am rezolvat unul ieri. Ştiţi, am oprit războiul, am oprit cam cinci războaie", a adăugat Trump. "Aşa că asta e mult mai important decât să joc golf. Oricât de mult mi-ar plăcea, e mult mai important", a reflectat el. "Va fi un an special şi va fi un deceniu special. Şi vom face toate ţările noastre să fie puternice, măreţe şi cu adevărat minunate din nou", a adăugat Trump. "Şi asta se întâmplă şi se întâmplă foarte repede", a asigurat şeful Casei Albe, care nu a făcut un secret din faptul că şi-ar dori un premiu Nobel pentru Pace.

Trump pacificatorul

Sub presiunea SUA, Thailanda şi Cambodgia au ajuns luni la un acord de încetare a focului, chiar dacă la câteva ore după aceea Thailanda a acuzat Cambodgia că l-a încălcat. Administraţia Trump şi-a asumat, de asemenea, responsabilitatea pentru oprirea escaladării nucleare dintre India şi Pakistan, evitarea conflictului între Serbia şi Kosovo şi calmarea violenţelor dintre Rwanda şi Republica Democratică Congo din Africa Centrală. La începutul acestui an, gruparea Houthi din Yemen, susţinută de Iran, a acceptat un armistiţiu în urma atacurilor comune ale SUA şi Marii Britanii. La sfârşitul lunii iunie, Trump a ordonat atacuri americane asupra instalaţiilor şi infrastructurii nucleare iraniene, care, potrivit lui, au pus capăt conflictului dintre Israel şi Iran în doar 12 zile, prevenind pierderi mai mari de vieţi omeneşti.

Între timp, SUA şi Israelul şi-au retras săptămâna trecută negociatorii de la Doha, în Qatar, unde se încerca ajungerea la un armistiţiu cu Hamas în Gaza. Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că Hamas nu pare să fie "coordonat sau să acţioneze cu bună-credinţă" pentru a ajunge la un acord pentru returnarea ostaticiilor sau pentru a "crea un mediu mai stabil pentru populaţia din Gaza".

La încheierea ceremoniei de inaugurare a terenului de golf, marţi, un reporter l-a întrebat pe Trump ce îi va spune premierului israelian Netanyahu. "Lucrăm împreună pentru a încerca să punem lucrurile în ordine pentru lume", a răspuns Trump.

Luni, Trump a avut o întâlnire bilaterală cu premierul britanic Keir Starmer la un alt teren de golf al său, Trump Turnberry din Girvan, Scoţia. Când reporterii l-au întrebat dacă este de acord cu recentele remarci ale lui Netanyahu în legătură cu exagerarea preocupărilor legate de foametea în masă din Gaza, el a răspuns: "Nu ştiu. Adică, pe baza informaţiilor de la televizor, aş spune că nu în mod special, pentru că acei copii par foarte înfometaţi". Trump a insistat, pe de altă parte, că SUA nu au primit suficientă recunoaştere pentru ajutorul acordat deja Gazei.

Preşedintele american îşi încheie marţi o călătorie de cinci zile în străinătate, concepută pentru a promova proprietăţile de lux ale familiei sale şi pentru a juca golf. Trump a profitat de călătoria sa pentru a se întâlni cu Starmer şi pentru a ajunge la un acord comercial în materie de tarife între SUA şi cele 27 de ţări membre ale Uniunii Europene, deşi multe detalii importante rămân încă de stabilit.

"Tocmai am semnat un acord foarte important, după cum ştiţi, cu Uniunea Europeană, dar şi cu Regatul Unit. Regatul Unit a semnat cu o săptămână înainte, şi este un acord foarte important şi avantajos pentru ţară. Şi este un acord excelent pentru toată lumea", a declarat Trump marţi.

Trump, Scoţia şi golful

Trump l-a invitat pe Starmer, care este cunoscut pentru faptul că nu joacă golf, la bordul avionului Air Force One, pentru ca premierul să poată face un tur privat al proprietăţilor sale din Aberdeen înainte de ceremonia de inaugurare de marţi.

Autointitulat "Cele mai mari 36 de găuri de golf", Trump International Golf Links, Scoţia, a fost proiectat de Eric Trump. Terenul va găzdui un eveniment PGA Seniors Championship la sfârşitul acestei săptămâni, după plecarea lui Trump. "Acestea sunt foarte greu de construit şi nu veţi mai vedea altele ca acestea. Probabil că nu veţi mai vedea niciodată un alt teren construit în dune, nu în dune ca acestea", a declarat Trump marţi despre teren.

Noul teren de golf va fi al treilea deţinut de Trump Organization în Scoţia. Trump a cumpărat Turnberry în 2014 şi deţine un alt teren lângă Aberdeen, deschis în 2012. Trump a lăudat-o pe Sarah Malone, vicepreşedinta executivă a Trump International Golf Links Scotland, în timpul ceremoniei de inaugurare de marţi. Eric Trump a spus că Malone "a devenit cu adevărat un membru al familiei" după 16 ani în care a supravegheat proprietăţile.

Mama defunctă a preşedintelui Trump, Mary Anne MacLeod, s-a născut pe insula Lewis, în nordul Scoţiei, şi a emigrat la New York. Ea a murit în 2000, la vârsta de 88 de ani. "Iubim Scoţia. Ştiţi, mama mea s-a născut aici şi iubea acest loc. Se întorcea aici cu religiozitate o dată pe an, în timpul verii, împreună cu sora mea Marianne şi, uneori, cu sora mea Elizabeth. Dar veneau aici cu religiozitate", a declarat Trump marţi.

Preşedintele i-a mulţumit şi nurorii sale, Lara Trump, care a fost marţi alături de el pe noul teren de golf, pentru munca depusă în fruntea Partidului Republican în timpul alegerilor prezidenţiale din 2024. Averea lui Trump se află într-un fond fiduciar, iar fiii săi conduc afacerile familiei în timp ce el se află la Casa Albă.

