Şi Ungaria a început să facă "curăţenie". Guvernul lui Peter Magyar a expulzat 10 diplomaţi ruşi

Ungaria a expulzat 10 diplomați ruși care erau implicați în activități în Ungaria inacceptabile pentru diplomați în temeiul Convenției de la Viena, a declarat ministrul de externe ungar Anita Orban într-un comunicat de presă difuzat marți.

"Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei. Nu presupune ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenționează să continue dialogul necesar, bazat pe respect reciproc și respectarea regulilor", se adaugă în comunicat.

Anunțul vine după ce, la sfârșitul lunii august, noul guvern de la Budapesta a declarat Rusia o "amenințare" pentru Ungaria, Europa și ordinea globală, ceea ce a reprezentat o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban.

Această clasificare a apărut într-un document care trasa liniile directoare pentru delegația ungară la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban, Peter Magyar.