După ce săptămâna trecută am trecut, la propriu, prin viscol şi ninsori puternice, începem să respirăm uşuraţi, vine primăvara! Urmează zile însorite cu temperaturi cu 10 grade Celsius mai mari decât cele de acum. Meteorologii ne sfătuiesc să ţinem, totuşi, hainele groase la îndemână, pentru că se anunţă o primăvară capricioasă.

După a doua noapte de ninsoare, zăpada avea aproape 40 de centimetri la Bucureşti, record pe ţară iarna aceasta într-un oraş. Utilajele pentru deszăpezire și angajații primăriei au lucrat fără încetare ca s curăţe străzile, trotuarele şi stațiile mijloacelor de transport în comun, dar nu au făcut faţă peste tot.

După ninsorile neîncetate, zăpada a avut aproape 40 de centimetri la Bucureşti. Fireşte, munca la lopată a continuat. Mai ales în jurul şcolilor, pentru că, de azi, elevii se întorc la cursuri.

Copiii au stors tot ce se putea din ultimele ore de vacanţă. Pantele din Parcul Tineretului s-au transformat în derdeluşul Capitalei.

Cei care nu s-au dat cu sania, s-au ocupat de altceva: au făcut oameni de zăpadă. Doar aici în faţa pârtiei sunt zeci de oameni de zăpadă, fiecare cu personalitatea lui. Unii au mers mai departe si au construit inclusiv igluuri.

"Am încercat să distrăm copiii și am sfârşit distrându-ne noi. Un viitor iglu, nu cred că se va finaliza astăzi", spune un părinte.

După ger, vine primăvara

Săptămâna care urmează aduce temperaturi în creştere în toata ţara.

Vremea schimbă foaia. În vest miroase a primăvară si avem o şansă să scăpăm de gecile groase. De saptamana viitoare, temperaturile cresc treptat iar weekendul ne aduce un mărţişor cu 17 grade celsius.

Adică un salt de 10 grade faţă de maxima de ieri.

"Spre final de săptămână, dinspre vineri, dinspre vestul Europei va avansa o masă de aer tot mai caldă și se va încălzi în toată ţara astfel că la final de săptămână și de 1 martie vom vedea că vremea va deveni tot mai caldă. Să nu uităm că luna martie este o lună extrem de capricioasă, nu putem spune încă că iarna s-a incheiat cu totul", a declarat Mihai Huștiu, meteorolog ANM.

Totuși, meteorologii anunţă că dacă vor mai apărea episoade de iarnă, vor fi de scurtă durată și nu la fel de intense ca săptămâna trecută.

