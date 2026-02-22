Asasini plătiţi din Republica Moldova au fost pregătiţi să ucidă jurnalişti, personalităţi publice şi militari din Ucraina. Suspecţii ar fi fost cooptaţi de serviciile de spionaj ruseşti care le-au promis recompense de până la 100 de mii de dolari. Şeful grupării ar fi fost recrutat într-o închisoare din Rusia, unde executa o pedeapsă pentru trafic de droguri. Cei 12 reţinuţi riscă închisoarea pe viaţă.

"Cu siguranţă ai nevoie de o fotografie a casei, numărul străzii, un semn. Fotografii ale intrării, ale cutiilor poştale şi ale uşilor. Pe scurt, confirmarea că ai fost acolo. Mă duc să verific dacă este acolo. În general doar o persoană locuieşte la adresa respectivă. Dacă este aşa, acceptăm şi gata. Te transformi într-un curier, baţi la uşă", aşa sună instrucţiunile pe care informatorii trimişi în Ucraina le primeau de la şeful grupării.

Potrivit anchetatorilor pregătirea asasinatelor la comandă ar fi început în luna decembrie a anului trecut. În prima etapă, liderul grupării a convins doi tineri să plece la Kiev pentru studierea terenului. Acolo s-au deghizat în livratori de mâncare.

"Serviciile de informaţii ruseşti pregăteau o serie de crime de mare amploare în Ucraina. Scopul era să inducă panică şi să destabilizeze. Serviciile speciale au recrutat cetăţeni moldoveni tineri, mai ales dintre cei care au studiat la şcoli militare", a declarat Aliona Liutniska, purtător de cuvant al politiei din Ucraina

"Organizatorul grupării are 34 de ani şi este moldovean. Recrutat în timp ce executa o pedeapsă pe teritoriul Federaţiei Ruse. Grupul avea o ierarhie clară. Participanţii efectuau recunoaşterea cu mijloace conspirative", a spus Oleksandr Momotyuk, investigator superior.

În a doua etapă a organizării asasinatelor a fost nevoie de găsirea şi angajarea unor persoane capabile să folosească arme. Nu mai puţin de 11 oameni s-au alăturat grupării infracţionale. Instrucţiunile erau transmise prin canale închise de comunicare iar plăţile se efectuau şi în cripto monede.

"Au fost obţinute informaţii relevante privind activitatea unui grup ai căror membri planificau comiterea unei serii de asasinate la comandă pe teritoriul Ucrainei. Organizatorul grupării se afla pe teritoriul Republicii Moldova iar executanţii pe teritoriul Ucrainei", a precizat Maxim Cernovschi, şef DCCO Moldova.

Lista celor care urmau să fie lichidaţi era extrem de mare: un jurnalist cunoscut, inclus pe lista celor consideraţi de Rusia "extremiști", unul dintre șefii unei întreprinderi strategice de stat, militari ai Direcției de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, luptători ai Legiunii Străine, precum și un activist rus care a adoptat o poziție pro-ucraineană. Cinci persoane au fost arestate în Moldova şi alte 7 în Ucraina. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi suspecţii ar putea fi condamnaţi la închisoare pe viaţă.

