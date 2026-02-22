Zi importantă pentru industria filmului. La Londra este în plină desfăşurare Gala BAFTA, un adevărat reper în cinematografie pentru că diistincţiile britanice oferă de cele mai multe ori indicii despre cine va triumfa la Oscaruri.

"O bătălie după alta", regizat de Paul Thomas Anderson este un film de acţiune cu încărcătură politică. Este primul pe lista favoriţilor, cu 14 nominalizări. O comedie neagră pentru care s-au cheltuit 130 de milioane de dolari. În rolul principal, Leonardo Di Caprio, care întruchipează un fost revoluţionar nevoit să îşi salveze fiica din ghearele sistemului. Benicio del Toro şi Sean Penn completează distribuţia. Îl urmează îndeaproape Păcătoşii (Sinners), un film care a dominat anul 2025 în box office. Vedeta este Michael B Jordan care joacă dublu rol.

Tragedia shakespeariană "Hamnet" semnată de Chloé Zhao a primit cel mai mare număr de nominalizări din istorie pentru un film regizat de o femeie - 11. Tot atâtea are şi odiseea "Supremul Marty" regizată de Josh Safdie, cu Timothee Chalamet proaspăt câştigător al unui Glob de Aur. De altfel Chalamet se luptă cu Leonardo Di Caprio pentru trofeul de cel mai bun actor. Iar în competiţia feminină, Jessie Buckley pare să fie în avantaj faţă de Emma Stone ori Chase Infiniti.

"Există un alt grup de filme precum 'Hamnet', 'I Swear' și 'Sentimental Value', care analizează cu adevărat latura cea mai intimă a relațiilor de familie, fie că este vorba de agonia mortalității infantile sau de creșterea copiilor. Ceea ce mi se pare fascinant este că toate o fac în moduri destul de diferite", a spus Jane Millichip, CEO BAFTA.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că există o mulțime de filme cu adevărat interesante, foarte stratificate și nuanțate", a declarat şi Sara Putt, președinta BAFTA.

Premiile Academiei au forma unei măști, sunt fabricate din bronz şi lustruite oglindă, pentru a reflecta chipul câştigătorului

