Condiția pusă de SUA pentru reluarea negocierilor nucleare cu Iranul la Geneva

Statele Unite sunt pregătite să reia vineri, la Geneva, negocierile cu Iranul privind programul nuclear, cu condiția ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore un proiect de acord nuclear, relatează publicația Axios citată de Reuters. 

de Redactia Observator

la 22.02.2026 , 18:45
SUA condiționează reluarea discuțiilor cu Iranul de primirea unui proiect de acord - Sursa: Profimedia

Delegația americană este pregătită să participe la o nouă rundă de discuții cu Iran vineri, la Geneva, dacă va primi în 48 de ore o propunere clară privind un posibil acord nuclear. 

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat vineri Teheranul că trebuie să ajungă la un acord privind programul său nuclear, în caz contrar urmând să se confrunte cu "lucruri foarte rele". Trump a dat și un termen limită pentru a se ajunge la un acord, anunțând: "Cred că ar fi suficient timp, 10-15 zile, cam atât maxim".

Oficialii americani și iranieni s-au întâlnit săptămâna trecută la Geneva, unde cele două părți au ajuns la un acord de principiu asupra unor „linii directoare”, iar ministrul iranian de Externe a anunțat vineri: "Următorul pas pentru mine este să prezint o propunere pentru un potențial acord omologilor mei americani. Cred că în două sau trei zile va fi gata".

