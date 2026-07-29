Singurul copil biologic a lui Tom Cruise renunţă oficial la numele celebrului actor de Hollywood

Moştenitorii starurilor de la Hollywood vor să scape de amprenta numelui celebru. După ce aproape toţi copiii pe care Brad Pitt şi Angelina Jolie îi au împreună au renunţat la numele Pitt, acum şi fiica lui Tom Cruise merge pe acelaşi drum. Suri Cruise şi-a schimbat numele în Suri Noelle, luând astfel al doilea nume al mamei sale, Katie Holmes. Suri este singurul copil biologic al lui Tom Cruise. Actorul nu şi-a mai văzut, însă, fiica de 15 ani.

Fiica lui Tom Cruise renunţă să mai folosească numele de familie al tatălui ei

Studenta în vârstă de 20 de ani, născută Suri Cruise, folosește acum al doilea prenume al mamei sale drept nume de familie și figurează oficial ca Suri Noelle, potrivit USAToday.

Informațiile potrivit cărora Noelle a renunțat să mai folosească în public numele de familie al tatălui ei, inclusiv la ceremonia de absolvire a liceului, datează încă din 2024.

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Katie Holmes a vorbit despre instinctul său de a-și proteja fiica

Când Cruise și Holmes s-au despărțit în 2012, au declarat că sunt „hotărâți să colaboreze ca părinți pentru a face ceea ce este în interesul fiicei noastre, Suri”, adăugând: „Dorim ca aspectele care ne afectează familia să rămână private.” De atunci, cei doi au vorbit public despre fiica lor doar în rare ocazii.