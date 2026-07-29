Cotidianul The Times dezvăluie că Gianni Infantino le-ar fi transmis federaţiilor membre ale FIFA că acestea ar pierde "aproape 75%" din veniturile potenţiale dacă nu ar aproba proiectul de vânzare parţială a Cupei Mondiale.

Infantino ar oferi câte 35 mil. euro fiecărei federaţii pentru a accepta planul de vânzare al Cupei Mondiale - Profimedia

După dezvăluirea făcută de The Times, conform căreia preşedintele FIFA, Gianni Infantino, intenţiona să vândă o parte din Cupa Mondială prin deschiderea acesteia către investitori, printre care şi unii membri ai familiei Trump, ziarul britanic afirmă că elveţianul în vârstă de 55 de ani ar fi făcut un nou pas înainte, "anunţând celor 211 de federaţii membre că fiecare ar primi 40 de milioane de dolari (aproximativ 35 de milioane de euro, n.r.) dacă ar accepta planul său de vânzare a drepturilor" la Cupa Mondială.

Un detaliu important este că aceste federaţii ar avea la dispoziţie doar 53 de zile pentru a adera la propunerile formulate de Gianni Infantino, adică până pe 19 septembrie.

Preşedintele FIFA le-ar fi explicat "că o finanţare totală de 10 miliarde de dolari va fi pusă la dispoziţie dacă federaţiile aderă, dar că, în cazul în care o refuză, veniturile lor se vor ridica la 2,7 miliarde de dolari, adică cu aproape 75 % mai puţin".

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O procedură pe care "surse opuse proiectului, care au răspuns ziarului Times, au considerat-o drept «corupţie pură»".

Într-o declaraţie publicată miercuri, Asociaţia Cluburilor Europene de Fotbal şi-a exprimat dezacordul faţă de planul lui Infantino.

"Asociaţia Cluburilor Europene de Fotbal (EFC) ia act cu profundă îngrijorare de relatările şi anunţurile bruşte şi unilaterale ale FIFA privind o potenţială nouă structură corporativă pentru comercializarea anumitor competiţii de fotbal.

În calitate de instituţie care reprezintă peste 850 de cluburi de fotbal - ale căror cluburi membre, jucători şi comunităţi sunt părţi interesate esenţiale în fotbalul global, inclusiv în competiţiile FIFA şi în toate competiţiile internaţionale de cluburi - ar fi perfect potrivit ca EFC să fie consultată pe deplin cu privire la o propunere de o asemenea amploare. EFC a aflat despre această propunere în acelaşi mod ca majoritatea părţilor interesate din fotbalul global: fără notificare prealabilă şi prin intermediul mass-media.

EFC se străduieşte constant să colaboreze cu şi să sprijine toate părţile interesate: FIFA, UEFA şi toate confederaţiile, asociaţiile naţionale, ligile, asociaţiile jucătorilor şi asociaţiile suporterilor. Având în vedere acest lucru, insistăm asupra necesităţii unei consultări calme şi amănunţite cu privire la toate aspectele care afectează ecosistemul fotbalistic, precum şi asupra implementării unor procese de guvernanţă mai riguroase şi mai transparente pentru a garanta sustenabilitatea fotbalului. Aceasta este singura modalitate de a construi cadrele instituţionale şi relaţiile necesare pentru succesul, stabilitatea şi sustenabilitatea fotbalului.", a precizat asociaţia.