Șofer de ambulanță din Italia, acuzat de moartea a cinci pacienți. Toți au făcut stop cardiac

Anchetă tulburătoare în orașul italian Forli. Un șofer de ambulanță, în vârstă de 27 de ani, este suspect de uciderea a cel puțin cinci pacienți, persoane în vârstă, pe care le transporta la spital, potrivit CNN .

Ambulanță care asistă la un accident rutier Savona, Italia - Profimedia

Toți cei cinci pacienți au suferit stopuri cardiace, a declarat purtătorul de cuvânt al procuraturii din Forli. Toți erau vârstnici și erau tratați pentru boli grave, a spus el, adăugând că aveau nevoie de transport non-urgent între domicilii sau unități de îngrijire medicală și spitale și clinici.

Purtătorul de cuvânt a declarat că serviciul de ambulanță care l-a angajat pe tânăr a devenit bănuitor, după ce patru pacienți care fuseseră transportați cu ambulanța sa au murit între lunile februarie și noiembrie 2025.

În colaborare cu poliția și carabinierii, a fost instalată o cameră ascunsă și dispozitive de înregistrare în spatele vehiculului. Mai târziu în acea lună, o a cincea pacientă, o femeie în vârstă de 85 de ani, a murit în timp ce era transportată de la un spital de cardiologie la un centru de reabilitare.

Toți au făcut stop cardiac

Ea a suferit un stop cardiac în timpul transportului și a fost declarată decedată în timp ce se afla încă în ambulanță, a declarat un purtător de cuvânt al carabinierilor.

Șoferul ambulanței, al cărui nume nu a fost dezvăluit oficial și care nu a fost arestat, făcea parte dintr-o echipă formată din două persoane care alternau între conducerea ambulanței non-urgente și acordarea de îngrijiri pacienților transportați.

El lucra pentru serviciul de ambulanță din 2023, potrivit avocatei sale, Gloria Parigi. Bărbatul a fost suspendat din serviciul de ambulanță.

„Este șocat de ceea ce iese la iveală”, a declarat ea presei locale. „Își declară nevinovăția într-o chestiune care i-a dat viața peste cap. S-a pus la dispoziția autorităților judiciare pentru că nu are nimic de ascuns. De aceea a solicitat o audiere la parchet”.

Toate decesele au avut loc fie în timpul transportului, fie la scurt timp după, în timp ce suspectul se afla în spatele ambulanței cu pacienții, potrivit purtătorului de cuvânt al carabinierilor.

„Decesele s-ar fi putut produce prin intermediul substanțelor otrăvitoare sau al altor mijloace insidioase”, a declarat purtătorul de cuvânt al procurorului, adăugând că suspectul ar putea fi acuzat de omor multiplu voluntar în această săptămână.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

