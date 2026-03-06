Curaj, în gardă

După 18 ani de meserie, mare parte din ei pe sănătate, am fost revoltată de două ori. La Colectiv și acum. Nimic nu mă revoltă mai mult însă decât abuzurile la adresa medicilor. Sigur, sunt medici care nu vor să muncească, sunt medici abuzatori. Dar cel mai mult mă revoltă hărțuirea la adresa celor care nu-și doresc decât să muncească.

Și când medicii nu mai au nicio pârghie, nimeni nu-i ascultă și nimeni nu-i înțelege, singura și ultima variantă este presa.

Mi-am dezvoltat de-a lungul anilor, pentru a-mi putea păstra echidistanța, mecanisme de distanțare, nu mă implic, prezint totul așa cum e, cu toate părțile.

Dar sunt jurnalist cu experiență. Am auzit povești de-a lungul anilor care n-au văzut și nu vor vedea lumina ecranului vreodată. Pentru că nu sunt probe, pentru că nu sunt răspunsuri. Pentru că mor din fașă. Dar au toate rolul de a mă face să-mi formez o părere și o înțelegere a sistemului. Și știu și eu și știți și voi că medicii tineri n-au nicio șansă. Că dacă ești slab de înger, te linșează. Că dacă ești bine pregătit și vrei să-ți faci meseria, ești acuzat de interese, că furi pacienți, că vrei ceva. Nimeni nu te bănuiește că poate….nu vrei nimic decât să salvezi vieți.

Trei medici din Constanța au avut încrederea și curajul să spună lucrurile așa cum sunt. Și vorbesc nu pentru ei.

Mesajul meu pentru medici: Să nu plece capul

Vorbesc pentru o întreagă generație de medici care n-au nicio șansă în fața marilor vulturi din sistem. Vorbesc pentru toate generațiile care vor veni. Și le spun să nu plece capul. Să stea drepți în fața anilor de școală și a nopților pierdute în învățare. Să stea drepți în fața șefilor, dar mai ales în fața pacienților care nu vor decât o șansă la viață.

În ultima săptămână sunt zeci de oameni care mi-au spus că sper degeaba. Că știrea nu va intra. Că sistemul nu se va schimba. Că ministerul nu va face nimic. Că pacienții oricum mor în spitale. Că n-ai nicio șansă dacă ești integru. Dacă ești slab. Dacă nu te dai după cum bate vântul.

Nu m-am dat niciodată după cum bate vântul. Am avut parte de abuzuri profesionale. Am avut zeci și sute de știri care n-au intrat. Au fost momente când am luptat singură și degeaba.

Materialul de azi nu e vreo mare anchetă și nici vreo mare descoperire. Materialul de azi e despre curaj. Atât!

