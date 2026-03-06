După şapte zile de groază, elevii plecaţi în excursie şi prinşi în mijlocul războiului din Orient s-au întors astăzi acasă din Dubai. Au fost scene emoţionante la aeroportul Otopeni, unde copiii şi părinţii s-au aruncat unii în braţele altora. Iar scandalul cu fiica lui Victor Ponta capătă accente dramatice. Mama ei vrea să facă plângere penală împotriva ministrului de externe pe care îl acuză că nu i-a lăsat fiica să se urce în avion. Ministerul de externe anunţă, însă, că fata nici nu era pe lista pasagerilor.

95 de elevi din Neamţ, Suceava şi Vrancea, blocaţi de o săptămână în Dubai, în mijlocul bombardamentelor, au ajuns în ţară după un drum epuizant.Mai bine de o zi le-au luat elevilor şi însoţitorilor lor să ajungă înapoi în ţară, în siguranţă. Părinţii i-au aşteptat cu flori şi cu jucării din pluş.

Tată: Draga tatii! Ce faci tu?

Fată: Bine!

"Au fost zile de calvar. Au fost zile în care fiecare moment părea un deceniu.", spune un părinte.

"Un şoc. Mai ales că fetiţa este una dintre cele mai mici de acolo.", adaugă un alt părinte.

Elevii au fost preluaţi din Dubai ieri, la ora 11:00 şi urcaţi în autocare. O jumătate de zi a durat doar drumul până în Oman, de unde au decolat azi-dimineaţă şase şi jumătate. Avionul a făcut escală pentru realimentare în Egipt şi a aterizat la Otopeni aproape de trei.

"Părinţii rămaşi acasă au fost destul de panicaţi. Şi eu ca şi profesor organizator am fost destul de... cum să vă spun... Destul de panicată.", precizează Mihaela Gavriluţă, profesoară.

Alături de elevi, în cursa specială au fost şi 71 de adulţi români şi străini, repatriaţi prin mecanismul Uniunii Europene de protecţie civilă. Bruxelles-ul decontează trei sfeturi din costul operaţiunii, iar statul român, diferenţa. Tot astăzi a ajuns în ţară şi Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta şi a Dacianei Sârbu. Fata de 17 ani a venit cu un zbor comerical după ce mama ei a acuzat-o pe ministra de Externe că nu i-ar fi permis îmbarcarea în avionul cu care s-au întors elevii.

"Eram pe listă la consulat, pentru că am anunţat: copilul este minor, neînsoţit.", a declarat Daciana Sârbu, mama Irinei, pentru Antena 3 CNN.

"Înainte să urce în autocar m-a sunat şi a spus: nu mai pot să urc. Că nu mi se mai dă voie.", a mai adăugat Daciana Sârbu, fosta soţie a lui Victor Ponta.

"Ministrul de Externe al României a sesizat o posibilă problemă de imagine.", a mai spus ea.

Ministerul de Externe susţine că Irina Ponta nu s-a aflat pe lista minorilor care trebuie evacuaţi din Emiratele Arabe.

"Persoana la care faceţi referire nu apare în evidenţele Ministerului Afacerilor Externe, în sistemul e-consulat.", spune Andrei Ţărnea, purtător de cuvânt MAE.

Reporter: Nu au cerut asistenţă consulară nici ea, nici părinţii? Din punct de vedere tehnic, dacă nu apari în sistem, înseamnă că nu a fost făcută o solicitare de asistenţă consulară.

Daciana Sârbu vrea să depună plângere penală împotriva Oanei Ţoiu pentru abuz în serviciu. O plângere separată a făcut astăzi la DNA un avocat din Bucureşti. Ministrul a refuzat să comenteze acuzaţiile.

"Deşi înţeleg emoţiile fiecărui părinte, nu putem stabili priorități pe criterii politice. În această perioadă, indiferent de nume și prenume, sunt părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite, de exemplu, aceste priorități.", precizează Oana Ţoiu, ministrul de Externe.

Irina Ponta a ajuns în Emiratele Arabe Unite joia trecută, pentru a susţine un interviu de admitere la o universitate particulară din Abu Dhabi. Aflată într-o zonă selectă, aproape de celebrul muzeu Luvru Abu Dhabi, percepe taxe de şcolarizare de 84.000 de euro pe an.

Ocaziile de a pleca din Orientul Mijlociu pe cont propriu rămân în continuare rare şi scumpe. Următoarea cursă Dubai - Bucureşti este programată marţea viitoare, iar biletul costă 1.059 de euro, de 10 ori mai mult decât media în condiţii normale.

