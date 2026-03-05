Un șofer de 18 ani din Balș, judeţul Olt, a distrus mai multe maşini după ce a urcat drogat la volan.

Incidentul a avut loc pe o stradă din localitate şi a fost surprins de o cameră de supraveghere. Pe înregistrare se vede cum tânărul "face prăpăd" pe stradă. Intră cu viteză într-un tomberon, iar mai apoi acroşează alte trei maşini parcate. Doar o minune a făcut ca în acel moment să nu se află nicio persoană în zonă.

Ajunşi la faţa locului poliţiştii l-au testat pe adolescent cu aparatul drugtest, rezultatul ieşind pozitiv la cocaină şi canabis.

