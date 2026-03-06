Fiul lui Nicolae Guță, reținut 24 de ore. A fost prins drogat la volan şi cu permisul suspendat din 2023

Fiul manelistului Nicolae Guță a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat încă din 2023. Analizele toxicologice au arătat că bărbatul de 34 de ani consumase substanțe interzise înainte de a conduce. Acesta a fost oprit în trafic pe DN 66, în județul Hunedoara, și urmează să fie prezentat magistraților.

Fiul lui Nicolae Guță, prins drogat la volan pe DN66, în Hunedoara - IPJ Hunedoara

Bărbatul de 34 de ani, din Petroșani, fiul lui Nicolae Guță, urmează să fie prezentat magistraților. Polițiștii rutieri din Hațeg l-au prins pe 2 martie, pe DN 66.

Verificările ulterioare au arătat că şoferul avea permisul suspendat încă din 2023. Testul alcooltest a ieșit negativ, însă fiul lui Nicolae Guţă a refuzat testarea pentru substanțe interzise.

Fiul lui Nicolae Guţă, prins drogat la volan

"Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În schimb, acesta a refuzat testarea pentru depistarea unui eventual consum de substanțe interzise, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice.

Rezultatele buletinului de analize toxicologice au confirmat ulterior prezența în organismul conducătorului auto a unor substanțe interzise.

Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul condus de acesta nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă. În consecință, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 7.670 de lei, fiind reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare", informează IPJ Hunedoara.

Reținut pentru 24 de ore

Condus la o unitate medicală pentru recoltare de probe biologice, rezultatele toxicologice au confirmat prezența substanțelor interzise în organism. Mașina pe care o conducea nu avea nici asigurare RCA valabilă. Amenda aplicată pe loc: 7.670 de lei, cu reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor.

Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Dosarul penal vizează conducerea cu dreptul suspendat și conducerea sub influența substanțelor interzise.

