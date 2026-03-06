Nicușor Dan, la protestul faţă de numirile din Justiție: "Credeți că m-am cotit ca să stau în puf?"

Președintele Nicușor Dan a ieșit vineri seară în fața Palatului Cotroceni pentru a discuta direct cu protestatarii nemulțumiți de numirile din Justiție. Șeful statului le-a transmis că își va asuma personal deciziile pe care le va lua și că rezultatele acestor numiri se vor vedea în timp, subliniind că vine din societatea civilă și că nu și-a schimbat principiile odată ajuns la conducerea țării.

"Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnaţi de mine vor avea girul meu", a spus şeful statului, care a mers în mijlocul protestatarilor de la Cotroceni, potrivit News.ro.

"Am de o sută de ori mai multe informaţii decât aveţi dumneavoastră", a mai spus şeful statului.

"Veţi vedea rezultatele acestor numiri probabil în şase luni de la momentul în care ei vor fi numiţi, pentru că oamenii ăştia trebuie să vină, să cunoască instituţia şi să lucreze cu oamenii pe care îi găsesc acolo. De asemenea, ce pot să vă spun este că periodic mă voi întâlni cu ei, cu şefii acestor instituţii", a completat Nicuşor Dan.

Referendum în Justiţie și sistem informatic pentru vot

Nicuşor Dan le-a mai spus protestatarilor, despre referendumul pe care l-a anunţat în justiţie, că "se lucrează la acel sistem informatic care, pe de o parte, să asigure confidenţialitatea, pentru că a fost o cerinţă a magistraţilor şi pe de altă parte, ca acest mecanism să nu poate să fie contestat, adică, cineva să ne acuze că am pus voturi de la unul sau de la altul".

La nemulţumirile pe care le-au prezentat cei din faţa Palatului Cotroceni, şeful statului a spus că nu poate să comenteze despre persoane.

"Din păcate, nu pot în momentul acesta, să vă răspund persoană cu persoană, pentru că m-aş antepronunţa şi ar fi nelegat. Eu vă încurajez, în afară de a vă informa din presă, să discutaţi de asemenea cu oameni din sistemul de justiţie", a arătat şeful statului.

De asemenea, el le-a cerut celor care protestau să numească 10 procurori.

La solicitarea unei protestatare de a avea un dialog cu cetăţenii şi cu societatea civilă, preşedintele Nicuşor Dan a replicat: "Doamnă, eu vin din societatea civilă, am stat 20 de ani acolo. Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau în puf? Sau ce credeţi că mi s-a întâmplat?".

Reacția președintelui la acuzațiile din spațiul public

Despre acuzaţiile care i s-au adus că s-a antepronunţat cu privire la numirile şefilor de parchete, Nicuşor Dan a transmis că a fost o afirmaţie generală.

"Am făcut o afirmaţie generală şi am spus că printre oamenii aceia sunt persoane foarte interesante în care eu aş avea încredere, evident, dacă ajung la mine", a precizat el.

Şefului statului i s-a cerut să explice şi declaraţia că "informaţii din spaţiu public sunt false". "Vreau să spun de opinia generală din spaţiul public care spune că toţi oamenii ăştia pe care i-a selectat comisia sunt nişte dezastre. Nu e aşa", a răspuns preşedintele.

"Pot să învinuiesc pe unii care sunt lideri de opinie şi care încearcă să vă ducă într-o direcţie greşită", a adăugat Nicuşor Dan.

Întrebat ce s-a întâmplat din 2025, când candidatul Nicuşor Dan spunea că va retrage pe cei de la conducerea Parchetului general şi a DNA şi acum preşedintele Nicuşor Dan spune altceva, că schimbă direcţia, şeful statului a răspuns: "N-am spus niciodată că voi retrage oameni de la conducerea Parchetului, pentru că preşedintele n-are atributul ăsta".

