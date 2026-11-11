Secretarul Trezoreriei americane s-a mutat într-o bază militară după ce a fost ameninţat de Iran

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a mutat din locuința sa într-o bază militară, după ce ar fi primit amenințări cu moartea din partea Iranului. Informația a fost dezvăluită de trei surse citate de New York Times .

Din luna august, Bessent conduce o campanie de presiune economică prin care administrația americană încearcă să izoleze financiar Iranul. Măsurile includ sancțiuni mai dure și restricții asupra rutelor comerciale. Din acest motiv, el a devenit unul dintre oficialii americani pe care Teheranul ar dori cel mai mult să îi vizeze, potrivit surselor citate.

Bessent conduce un război economic împotriva Iranului

Unul dintre principalele obiective ale războiului economic condus de Bessent este să taie sursele de finanțare ale Gardienilor Revoluției Islamice, cea mai puternică structură militară din Iran, care controlează și o mare parte din economia țării.

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Administrația Trump speră că presiunea economică va ajuta Statele Unite să evite reluarea unor operațiuni militare de amploare în războiul început de președintele american pe 28 februarie. Conflictul este profund nepopular, iar Trump a promis în repetate rânduri că îl va încheia.

The New York Times a relatat că gravitatea ameninţărilor la adresa lui Bessent nu este clară deocamdată. Departamentul Trezoreriei a confirmat pentru ambele instituţii de presă mutarea lui Bessent, precizând că acesta "nu se va lăsa intimidat de ameninţările regimului iranian".

Bessent nu este singurul oficial din administraţia Trump care a fost nevoit să se mute. Şeful de cabinet de la Casa Albă, Stephen Miller, şi fosta procuroare generală Pam Bondi au fost, de asemenea, mutaţi anterior.

Val de ameninţări la adresa oficialilor SUA

Administrația americană nu a dezvăluit amploarea amenințărilor la adresa oficialilor de rang înalt și nici toate persoanele vizate. Nu toate amenințările au legătură cu Iranul. În cazul lui Pam Bondi, mutarea într-un spațiu securizat ar fi fost luată în calcul și după ce numărul amenințărilor primite de aceasta a crescut. Situația a apărut după ce armata americană l-a capturat pe fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro, dintr-o ascunzătoare din Caracas, și l-a dus la New York, unde acesta urma să răspundă unor acuzații penale federale.

Luna trecută, guvernul american a ridicat nivelul de alertă pentru angajații săi din Orientul Mijlociu și a început să reducă personalul din ambasade și consulate. Decizia a fost luată după ce informațiile serviciilor secrete au indicat că Iranul se afla într-un stadiu avansat al pregătirii unor atacuri împotriva americanilor. Totodată, armata SUA a mutat în grabă bombardierele de la o bază din Marea Britanie, în urma unei presupuse tentative de atac terorist asupra obiectivului.