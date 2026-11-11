Moartea unei femei la 10 minute după ce s-a întors acasă de la Spitalul Județean din Galați, ridică multe semne de întrebare. Femeia s-a prezentat la Urgențe, iar după 6 ore petrecute acolo, medici au externat-o cu diagnostic de colică biliară și asigurarea că nu este în pericol. La scurt timp, după ce a ajuns acasă, bolnava a suferit un infarct. Familia cere acum investigații.

Familia femeii decedate spune că medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe nu au decis să o interneze pe pacientă, deși aceasta se simțea foarte rău. I-au administrat doar 3 perfuzii în timpul petrecut la Urgențe și a fost trimisă acasă cu o rețetă pentru tratament la domiciliu.

Totul s-a întâmplat sâmbătă, când familia a chemat ambulanța acasă. A fost preluată cu stări de vomă, stări de amețeală, dureri abdominale și o saturație a oxigenului din sânge scăzută față de nivelul normal. A ajuns la Urgențe, a stat acolo aproximativ 6 ore, timp în care i-au fost administrate mai multe perfuzii, după care i s-a spus că poate pleca acasă sub tratament la domiciliu.

Odată ajunsă acasă, la 10 minute a făcut infarct și a murit. Un echipaj de la ambulanță, care a fost chemat la domiciliu, a încercat să o salveze, însă nu s-a mai putut face nimic. Acum familia a depus plângere la poliție, iar spitalul susține că a fost întrunită o comisie de anchetă pentru a analiza acest caz și dacă au fost respectate toate procedurile medicale în ceea ce privește acest caz medical.

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Între timp, și poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și va fi sesizat parchetul chiar în zilele următoare.