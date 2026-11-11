Un accident cumplit a avut loc aseară pe DN 13, la ieşirea din Braşov. Un bebeluş de 6 luni a murit iar trei adulţi au fost răniţi după ce un autoturismul în care erau a lovit un autotren. Din primele informaţii maşina în care erau cele patru victime ar fi intrat pe contrasens.

Autoturismul în care erau cele patru persoane a intrat pe contrasens, potrivit anchetatorilor. A lovit un camion și apoi a ajuns pe marginea șoselei. Toate cele patru victime au fost rănite. Din păcate, pentru o fetiță în vârstă de șase luni, membrii echipajelor medicale de Urgență, mobilizate la fața locului, nu au mai putut face nimic.

Celelalte trei persoane au fost scoase de pompieri din mașină. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 35 de ani, care a fost consultat și este în continuare internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgențe din Brașov cu traumatism abdominal sever.

O femeie în vârstă de 22 de ani este internată la secția de ortopedie cu multiple fracturi. Și un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost consultat, dar nu a rămas internat în spital. Ancheta este în desfășurare.

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Polițiștii rutieri nu au găsit în autoturismul în care erau victimele, un scaun omologat, de tip scoică, pentru transportul copiilor.