3 morţi şi 3 răniţi grav, după ce un SUV a intrat în mulţimea de pe trotuar, în LA. Poliţia nu exclude un atac

Tragedie în Los Angeles, unde trei persoane au murit şi alte trei au fost rănite grav după ce un SUV a intrat într-un grup de oameni aflaţi pe trotuar. Maşina a lovit mai mulţi trecători şi comercianţi din cartierul North Hollywood, în apropierea unei staţii de autobuz. Poliţiştii au deschis o anchetă şi încearcă să stabilească dacă şoferul a intrat accidental în mulţime sau a acţionat cu intenţie.

SUV-ul a intrat într-un stand alimentar de lângă o staţie de autobuz, în Los Angeles - Profimedia

Nu există încă informaţii oficiale despre incident, care s-a produs cu puţin timp înainte de ora locală 18:00 (02:00 GMT). Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că anchetatorii nu au stabilit încă dacă impactul a fost accidental sau deliberat, potrivit Reuters.

"Trebuie să înţelegem exact ce s-a întâmplat şi ce a dus la această tragedie", a declarat responsabila locală Kathryn Barger, din comitatul Los Angeles, într-un comunicat. "Voi urmări îndeaproape investigaţia şi voi obţine informaţii suplimentare pe măsură ce faptele devin disponibile", a adăugat ea.

Trei persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital

În cazul a trei persoane lovite de maşină s-a constatat decesul la faţa locului, în timp ce doi trecători şi şoferul autovehiculului au fost transportaţi la spital, au anunţat poliţia şi departamentul de pompieri din Los Angeles.

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Primarul din Los Angeles, Karen Bass, a declarat că SUV-ul a intrat pe trotuar şi a lovit un grup de comercianţi şi de trecători, precizând că biroul ei lucrează îndeaproape cu departamentele care intervin în acest caz.

"Am inima frântă pentru familiile tuturor celor afectaţi", a adăugat ea pe platforma X, promiţând informaţii suplimentare pe măsură ce le primeşte.

SUV-ul a intrat într-un stand alimentar de lângă o staţie de autobuz

Postul de televiziune KCAL-TV, un post afiliat CBS News, a relatat că maşina a intrat într-un stand stradal de produse alimentare de lângă o staţie de autobuz de pe bulevardul Lankershim, care străbate districtul NoHo, din San Fernando Valley.