Soldat israelian, acuzat că a distrus cu ciocanul o statuie cu Iisus Hristos în Liban

Un incident sensibil este anchetat de armata israeliană (IDF), după apariția unei fotografii în care un soldat ar fi deteriorat un simbol creștin în sudul Libanului.

În urma unei analize preliminare, IDF a transmis într-o postare pe X că imaginea surprinde un militar israelian aflat în misiune în această zonă de conflict. Armata israeliană a precizat că tratează cazul cu maximă seriozitate, menţionând că gestul soldatului este "complet incompatibil" cu valorile și conduita așteptate de la personalul militar.

Cazul a fost preluat de Comandamentul de Nord și este investigat pe linie ierarhică. Potrivit oficialilor, vor fi luate măsuri împotriva celor implicați, în funcție de concluziile anchetei.

În paralel, armata israeliană a anunțat că sprijină comunitatea locală pentru restaurarea statuii afectate.

IDF a reiterat că operațiunile sale din sudul Libanului au ca obiectiv destructurarea infrastructurii teroriste a Hezbollah și a subliniat că nu vizează infrastructura civilă, inclusiv lăcașuri sau simboluri religioase.

