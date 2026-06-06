Ucraina a prezentat vineri scuze Greciei după ce o dronă navală plină cu explozibil fusese găsită în luna mai în apropierea insulei Lefkada, din Marea Ionică.

Ucraina prezintă scuze Greciei, după un incident asemănător cu cel din portul Constanța - Profimedia

În urmă cu câteva zile, Grecia a protestat în mod oficial faţă de Kiev în legătură cu acest incident.

''Partea ucraineană prezintă scuze pentru incident, subliniind că acesta a fost rezultatul circumstanţelor implicate de agresiunea rusă în desfăşurare contra Ucrainei'', a scris pe platforma X purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean, Heorhii Tykhyi.

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Acesta a adăugat că incidentul, similar unor cazuri din alte regiuni, arată că agresiunea rusă împotriva Ucrainei reprezintă o ameninţare nu numai pentru această ţară, ''dar şi pentru state vecine prietene, pentru Europa şi restul lumii''. De asemenea, Kievul a mulţumit Greciei pentru sprijinul furnizat Ucrainei de la începerea invaziei ruse pe scară largă în februarie 2022.

În luna mai, mai mulţi pescari au descoperit în largul insulei Lefkada drona navală, ce avea o lungime de aproape 6 metri şi motorul în stare de funcţionare.

Autorităţile greceşti au identificat drona ca fiind ucraineană şi au descoperit că ea transporta aproximativ 100 de kilograme de explozibil la bord. Garda de Coastă greacă a distrus încărcătura explozivă, prin detonare controlată.

În nota sa de protest, Atena a descris incidentul drept o ameninţare pentru securitatea maritimă şi un risc pentru civili şi a cerut explicaţii oficiale din partea Kievului.

Insula Lefkada se află la peste 1.000 de kilometri de coasta Ucrainei, ţară ce are ieşire la Marea Neagră şi nu direct la Mediterana.

Potrivit unor relatări de presă neconfirmate, armata ucraineană a folosit de mai multe ori drone navale lansate de la o bază din vestul Libiei pentru a ţinti nave aparţinând aşa-numitei 'flote fantomă' a Rusiei.