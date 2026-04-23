Soldații israelieni, acuzați că jefuiesc casele din sudul Libanului: fură canapele, televizoare, motociclete

Soldații israelieni jefuiesc locuințele din sudul Libanului, dezvăluie publicația Haaretz, citând militari și comandanți ai Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) aflați pe teren care au tras un semnal de alarmă.

Potrivit mărturiilor citate de Haaretz, unul dintre cele mai influente ziare din Israel, furtul de motociclete, televizoare, tablouri, canapele și covoare a devenit un fenomen obișnuit, iar comandanții cunosc situația, dar nu iau măsuri disciplinare pentru a o opri.

Este vorba atât de soldați aflați în serviciu activ, cât și de rezerviști, chemaţi temporar. Armata israeliană a transmis, ca reacție, că ia măsuri disciplinare și penale acolo unde este necesar și că poliția militară efectuează controale "la punctele de trecere a frontierei de nord, la ieșirea din zona de luptă". Totuși, mai multe puncte de control de la graniţă au fost eliminate, iar în unele locuri nu au fost instalate deloc.

Potrivit mărturiilor, la plecarea din Liban, unii soldați încarcă vehiculele cu bunuri furate fără să mai încerce să ascundă acest lucru. Unii comandanți ignoră fenomenul, alții îl condamnă, dar nu aplică sancțiuni. "Știu totul, dar nu fac nimic", spun militarii. În unele cazuri, soldații prinși au fost doar certați, dar fără consecințe.

Militarii subliniază că jaful nu este o politică oficială, dar ia amploare din cauza lipsei de aplicare a regulilor. "Dacă ar exista sancțiuni reale, s-ar opri rapid. Dar când nu există pedepse, mesajul e clar". Unii explică fenomenul și prin durata lungă a conflictului și numărul mare de zile de serviciu militar: "Comandanții evită sancțiuni dure ca să nu piardă oamenii".

De asemenea, fenomenul este alimentat de distrugerile masive din zonă: "Unii gândesc: ce contează dacă iau ceva, oricum va fi distrus" .Schimbarea modului de luptă a contribuit și ea la acest fenomen: în multe zone nu mai sunt lupte intense, iar soldații petrec mult timp în localități abandonate. Armata israeliană a transmis că tratează cu seriozitate astfel de cazuri și că ia măsuri disciplinare și penale, iar poliția militară face controale la ieșirea din Liban.

Libanul a fost atras în războiul din Orientul Mijlociu pe 2 martie, când Hezbollah, susținut de Teheran, a lansat rachete către Israel pentru a răzbuna un atac americano-israelian în care a fost ucis liderul suprem al Iranului. Israelul a răspuns cu lovituri masive și cu o ofensivă terestră în sudul Libanului pentru a crea o zonă tampon până la râul Litani.

Zona reprezintă practic 8% din teritoriul libanez. Israelul le-a ordonat sutelor de mii de locuitori din regiune să fugă și a început distrugerea caselor din satele musulmane șiite, despre care acuză că au fost folosite de Hezbollah pentru depozitarea armelor sau lansarea atacurilor.

Un oficial militar de rang înalt a spus pentru Reuters că scopul este "curățarea" unei zone care se întinde pe 5-10 km dincolo de graniță, pentru a pune orașele israeliene de frontieră în afara razei de atac cu grenade de tip RPG, lansate de Hezbollah.

Potrivit oficialului citat, trupele israeliene au găsit dovezi că aproape 90% dintre locuințele din unele sate libaneze, apropiate de graniță, conțin arme sau echipamente care leagă aceste case de Hezbollah. Asta înseamnă că locuințele sunt considerate poziții militare inamice care trebuie distruse, a completat acesta.

Un oficial libanez a declarat miercuri că peste 62.000 de locuinţe au fost distruse sau avariate în operaţiunile israeliene lansate în cele peste şase săptămâni de război.

Hezbollah şi Israelul poartă din 2023 un război devastator, care s-a încheiat în noiembrie 2024 cu un armistiţiu, dar Israelul a continuat să efectueze raiduri, în special în sudul ţării. Peste 220.000 de unităţi rezidenţiale au fost complet sau parţial distruse din 2023 în Liban, potrivit unor estimări anunţate de ministrul mediului, Tamara el-Zein.

Ministrul a mai declarat că în sudul ţării, Israelul acţionează "pentru a anihila zonele rezidenţiale, siturile istorice şi chiar lăcaşurile de cult, inclusiv siturile arheologice". Ea a raportat, de asemenea, un "ecocid" în sud, unde păduri, terenuri agricole şi resurse de apă au suferit pagube extinse.

