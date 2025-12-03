Eurodeputaţii au ajuns la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, urmând ca interdicţia să intre în vigoare în toamna lui 2027, în cadrul eforturilor Uniunii Europene de a-şi reduce dependenţa de energia rusă.

Statele europene au ajuns la un acord pentru a renunța treptat la gazele rusești până în 2027 - Shutterstock

Acesta este un compromis între Parlamentul European, care dorea o interdicţie mai rapidă, şi statele membre, care doreau ceva mai mult timp.

Pentru gazoducte, interdicţia de contracte pe termen lung, cele mai sensibile, pentru că acoperă uneori zeci de ani, va intra în vigoare pe 30 septembrie 2027, sub rezerva ca stocurile să fie suficiente, şi se va aplica cel târziu de la 1 noiembrie 2027.

Pentru gazul natural lichefiat, GNL, interdicţia de contracte pe termen lung se va aplica de la 1 ianuarie 2027, conform anunţurilor preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru sancţionarea Rusiei.

Articolul continuă după reclamă

Cum poate fi evitat veto-ul Ungariei şi Slovaciei

Pentru contractele pe termen scurt, interdicţia se va aplica începând cu 25 aprilie 2026 pentru gazul natural lichefiat şi de la 17 iunie 2026 pentru gazul transportat prin gazoduct. Acest calendar va trebui să fie aprobat o ultimă dată de către statele membre şi Parlament, însă acest acord deschide calea spre un vot fără surprize.

Companiile europene vor putea invoca un caz de "forţă majoră" pentru a justifica în mod legal aceste rezilieri de contracte, menţionând interdicţia de importuri decisă de UE. Executivul european a optat mai degrabă pentru o propunere legislativă decât pentru sancţiuni, pentru că aceasta poate fi adoptată cu o majoritate calificată a statelor membre.

Scopul este de a evita un veto al Ungariei şi Slovaciei, considerate apropiate de Moscova şi care se opun ferm acestor măsuri. La aproape patru ani de la declanşarea invaziei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană vrea să lase Rusia fără sumele substanţiale provenite din livrările sale de gaz şi care îi finanţează efortul de război.

Importuri de gaz rusesc cu 45% mai reduse, în UE

Partea gazului rusesc în importurile de gaz ale Uniunii Europene s-a redus de la 45% în 2011 la 19% în 2024. Însă, chiar dacă UE s-a străduit să îşi reducă aprovizionările prin gazoducte, ea s-a întors în parte spre gazul natural lichefiat (GNL) transportat pe nave, descărcat în porturi, regazificat şi apoi injectat în reţeaua europeană.

După SUA (45%), Rusia ocupa un loc central cu 20% din importurile de GNL ale UE în 2024, cu 20 de miliarde de metri cubi din sutele de miliarde importate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰