Primarul unei comune sucevene, acuzat de violență în familie și lipsire de libertate, a fost reținut. Se întâmplă la mai bine de trei săptămâni, după ce iubita lui l-a acuzat că a amenințat-o pe ea și pe fiica sa în vârstă de 19 ani, dar și că a lovit-o. Imediat după scandal, primarul și-a cerut iertare, în lacrimi, dar nu de la victime.

"Vreau să-mi cer iertare față de mama, față de dumneavoastră toți care chiar ați crezut în mine. Eu nu sunt așa și voi mă știți", declara primarul.

Lacrimile primarului nu i-au impresionat pe anchetatori. Cel mai probabil rezultatul testului poligraf la care au fost supuse cele două femei a avut un rol esențial în luarea acestei decizii. De altfel, în ultima perioadă, polițiștii au adunat mai multe probe, iar victimele au trecut inclusiv testul poligraf.

Totul s-a întâmplat la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când cele două femei au depus plângere penală, prin care au semnalat faptul că ar fi fost agresate și amenințate de către edil. Polițiștii au dispus imediat cercetări în acest caz după cele sesizate. Au fost luate inclusiv câteva măsuri ulterior.

Suspendat din partid

Cele două au primit ordin de protecție din partea polițiștilor, primarul a fost pus să poarte o brățară electronică de monitorizare, iar în cursul zilei de ieri a fost reținut pentru 24 de ore. Astăzi urmează să fie prezentat instanței.

Rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate din partea judecătorilor, dacă va fi arestat preventivă sau nu, dacă va fi cercetat în libertate cu alte măsuri preventive. Totodată primarul a fost și suspendat din partidul din care face parte pentru un an de zile.

