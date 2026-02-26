Kim Jong Un şi-ar fi făcut fiica de 13 ani șefă a rachetelor nucleare în Coreea de Nord. Dă ordine generalilor

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis că va consolida programul nuclear al țării sale, în timp ce a participat la o paradă militară în Phenian, alături de fiica sa adolescentă, despre care serviciile secrete de la Seul susţin că este pe cale să fie desemnată succesoare. Presa sud-coreeană scrie că Kim Jong Un a numit-o pe fiica sa director general al programului de rachete din Coreea de Nord.

Kim Jong Un îşi reafirmă ambiţiile nucleare, însoţit de fiica sa adolescentă la o paradă militară - Profimedia Images

Aproximativ 14.000 de militari au defilat în Piața Kim Il Sung, potrivit presei de stat. Soldații au mărșăluit în pas de defilare, iar avioane de vânătoare au survolat zona. În discursul de închidere al Congresului Partidului Muncitorilor, Kim a reafirmat că este voința fermă a partidului să întărească puterea nucleară a țării și să crească atât numărul armelor, cât și capacitatea de lansare a acestora, scrie CNN.

Totuși, la paradă au lipsit majoritatea echipamentelor militare "grele". Nu au fost prezentate tancuri, rachete balistice intercontinentale sau alte sisteme strategice, așa cum s-a întâmplat la evenimente anterioare. De obicei, regimul de la Phenian folosește astfel de evenimente pentru a-și afișa cele mai puternice arme.

În urmă cu doar câteva luni, Coreea de Nord a organizat o paradă de amploare la aniversarea a 80 de ani a partidului, unde a prezentat ceea ce a numit cea mai puternică rachetă intercontinentală a sa. Analiștii spun că parada mai restrânsă ar putea transmite un semnal de disciplină și control intern, dar și dorința de a păstra în rezervă armamentul strategic.

Articolul continuă după reclamă

Phenianul produce suficient material nuclear în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme nucleare, a estimat biroul prezidenţial sud-coreean în ianuarie.

Presa sud-coreeană, care citează surse din cadrul serviciilor de informații, scrie că liderul de la Phenian şi-ar fi pus fiica în fruntea programului nuclear al țării. Potrivit informațiilor citate şi de publicaţia de investigaţii Meduza, Kim Ju-ae ar deține funcția de director general al programului de rachete. Ba mai mult, ar primi rapoarte de la generali și le-ar transmite instrucțiuni.

Publicația sud-coreeană The Chosun Daily mai notează că Kim Ju-ae apare frecvent în public alături de tatăl său, inclusiv la vizite în poligoane de testare și la observarea testelor de rachete. Mai mult, serviciile de informații ar fi înregistrat deja situații în care fiica liderului nord-coreean și-a exprimat opiniile cu privire la anumite subiecte politice.

În ce condiţii Phenianul "s-ar putea înţelege bine" cu SUA

După Congres, liderul nord-coreean a afirmat că Phenianul s-ar putea "înţelege bine" cu Statele Unite dacă acestea recunosc statutul de putere nucleară al ţării sale.

În cursul unui turneu în Asia anul trecut, preşedintele american Donald Trump s-a declarat "100% deschis" unei întâlniri cu Kim Jong Un. El s-a poziţionat chiar împotriva deceniilor de politică americană, admiţând că Coreea de Nord este "într-un fel o putere nucleară". Dar Phenianul nu a răspuns atunci propunerii lui Trump şi a declarat în repetate rânduri că nu va renunţa niciodată la armele sale nucleare. La precedentul congres al partidului său în 2021, Kim Jong Un numise Statele Unite drept "cel mai mare duşman" al naţiunii sale. Prin urmare, poziţia sa pare să se fi temperat.

Liderul nord-coreean a dat în schimb o lovitură Coreei de Sud vecine, al cărei lider Lee Jae Myung militează încă de la învestirea sa în iunie pentru reluarea dialogului bilateral. Kim a anunţat că Phenianul va înceta "pentru totdeauna" să îi mai considere pe sud-coreeni drept compatrioţi, calificând recentele iniţiative conciliante ale Seulului drept "înşelătoare".

Între timp, relația dintre Phenian și Moscova s-a consolidat. Kim a semnat în 2024 un acord de parteneriat strategic cuprinzător cu președintele rus Vladimir Putin, care include o clauză de apărare reciprocă. Presa nord-coreeană a relatat frecvent despre sprijinul acordat soldaților trimiși să lupte pentru Rusia în războiul din Ucraina.

Sora lui Kim Jong Un, promovată într-o funcţie de conducere

Tot în cadrul Congresului Partidului Muncitorilor influenta Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a fost promovată din funcţia de director adjunct de departament în funcţia de director de departament cu drepturi depline. Kim Jong Un a fost reales duminică în unanimitate de partid în funcţia de secretar general.

Acest congres oferă o privire rară asupra mecanismelor politice ale Coreei de Nord izolate. Este considerat, în mare măsură, o tribună care îi permite lui Kim să îşi afişeze controlul absolut asupra puterii.

Kim Yo Jong se află de mult timp printre cei mai apropiaţi locotenenţi ai fratelui ei şi este una dintre cele mai influente femei din cercurile de putere nord-coreene.

Născută la sfârşitul anilor 1980, potrivit guvernului sud-coreean, ea este unul dintre cei trei copii ai tatălui lui Kim şi predecesor, Kim Jong Il, şi a celei de-a treia soţii cunoscute a acestuia, fosta dansatoare Ko Yong Hui. A fost educată în Elveţia alături de fratele ei şi a avansat rapid în ierarhie după ce acesta a moştenit puterea la moartea tatălui lor, în 2011.

Iulia Iancu Like

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰