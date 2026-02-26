Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un viceprimar din Mureș, băut la volan, a fugit de poliție și a ajuns în șanț. Avea alcoolemia de 0,77 la mie

Viceprimarul unei comune din Mureş, un bărbat de 26 de ani, a transformat un control de rutină al poliţiei rutiere într-o urmărire ca-n filme. În loc să tragă pe dreapta la semnalele poliţiştilor, a apăsat acceleraţia şi a gonit pe şosea. Fuga lui, însă s-a încheiat brusc, într-un şanţ de pe marginea drumului. Testarea alcoolemiei a arătat că alesul local băuse înainte să urce la volan.

de Claudiu Loghin

la 26.02.2026 , 14:09

Totul a început marți, în jurul orei 15:50, când un echipaj al Secției de Poliție Rurală din Râciu a făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism.

Șoferul, viceprimarul, în vârstă de 26 de ani, al comunei Pugăceaua, a refuzat inițial să oprească la semnalul regulamentar al polițiștilor. A fugit cu mașina, iar polițiștii au pornit după el cu autospeciala, cu luminile și sirenele în funcțiune. Cursa s-a oprit după ce viceprimarul a ajuns cu mașina în șanț.

Inițial a fost testat cu aparatul Alcoltest, iar această testare a scos la iveală faptul că avea o alcoolemie de 0,77 la mie, dar, după aceea, viceprimarul a refuzat recoltarea de probe biologice. În acest context, a fost deschis dosar penal pentru refuzul de recoltare a probelor biologice și a fost reținut de polițiști, care continuă ancheta.

Articolul continuă după reclamă
Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

viceprimar comuna mures
Înapoi la Homepage
Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România
Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare
Olga Verbițchi s-a căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă
Olga Verbițchi s-a căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă
Comentarii


Întrebarea zilei
Le daţi liber copiilor la tehnologie?
Observator » Evenimente » Un viceprimar din Mureș, băut la volan, a fugit de poliție și a ajuns în șanț. Avea alcoolemia de 0,77 la mie