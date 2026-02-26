Viceprimarul unei comune din Mureş, un bărbat de 26 de ani, a transformat un control de rutină al poliţiei rutiere într-o urmărire ca-n filme. În loc să tragă pe dreapta la semnalele poliţiştilor, a apăsat acceleraţia şi a gonit pe şosea. Fuga lui, însă s-a încheiat brusc, într-un şanţ de pe marginea drumului. Testarea alcoolemiei a arătat că alesul local băuse înainte să urce la volan.

Totul a început marți, în jurul orei 15:50, când un echipaj al Secției de Poliție Rurală din Râciu a făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism.

Șoferul, viceprimarul, în vârstă de 26 de ani, al comunei Pugăceaua, a refuzat inițial să oprească la semnalul regulamentar al polițiștilor. A fugit cu mașina, iar polițiștii au pornit după el cu autospeciala, cu luminile și sirenele în funcțiune. Cursa s-a oprit după ce viceprimarul a ajuns cu mașina în șanț.

Inițial a fost testat cu aparatul Alcoltest, iar această testare a scos la iveală faptul că avea o alcoolemie de 0,77 la mie, dar, după aceea, viceprimarul a refuzat recoltarea de probe biologice. În acest context, a fost deschis dosar penal pentru refuzul de recoltare a probelor biologice și a fost reținut de polițiști, care continuă ancheta.

