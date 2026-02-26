Cristiano Ronaldo devine acţionar la clubul spaniol UD Almería

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a achiziţionat 25% din clubul Almería, ocupanta locului al treilea în Liga a II-a spaniolă. Tranzacţia a fost realizată prin intermediul CR7 Sports Investments, o nouă filială a CR7 SA, compania prin care atacantul îşi gestionează activităţile şi investiţiile, potrivit News.

"De mult timp am ambiţia de a contribui la fotbalul din afara terenurilor. UD Almería este un club spaniol cu fundaţii solide şi un potenţial evident de creştere. Doresc să colaborez cu echipa de conducere pentru a o însoţi în noua sa fază de dezvoltare", a declarat Cristiano Ronaldo, într-un comunicat.

"Este considerat cel mai bun pe teren, cunoaşte perfect campionatele spaniole şi înţelege potenţialul a ceea ce construim aici, atât la nivelul echipei principale, cât şi al centrului de formare", a declarat Mohamed Al Khereiji, preşedintele clubului spaniol.

Atacantul în vârstă de 41 de ani nu este la prima sa încercare ca antreprenor şi investitor. În cadrul prelungirii contractului său cu Al-Nassr, Ronaldo a achiziţionat 15% din clubul saudit. „CR7 Sports Investments va servi drept platformă pentru evaluarea şi concretizarea oportunităţilor strategice în sectorul sportului profesionist”, se arată în comunicatul oficial al jucătorului.

