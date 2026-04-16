Statele europene care vor să intervină în Strâmtoarea Ormuz fără Donald Trump

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța și Regatul Unit vor găzdui un eveniment diplomatic la Paris vinerea aceasta pentru a aborda criza din Strâmtoarea Ormuz, excluzându-l pe președintele Donald Trump de la proceduri.

Într-o postare pe X, Macron a cerut deschiderea strâmtorii "cât mai curând posibil".

Anunțul a urmat unei conversații cu președintele iranian Masoud Pezeshkian. Macron a declarat că întâlnirea va implica "țări non-beligerante pregătite să contribuie, alături de noi, la o misiune multilaterală și pur defensivă, menită să restabiliască libertatea de navigație în strâmtoare, atunci când condițiile de securitate o permit".

Printre țările "beligerante" la care s-a referit Macron se numără probabil Israelul, Statele Unite și Iranul, relatează Daily Mail.

Această mișcare vine în contextul în care mai multe națiuni europene au început să-l excludă pe Trump din planificarea postbelică pentru Orientul Mijlociu. Această coaliție înfloritoare intenționează să desfășoare resurse militare și să asiste la operațiunile de deminare pentru a proteja navele comerciale care trec prin această cale navigabilă vitală.

Într-un interviu difuzat miercuri, Trump a declarat Strâmtoarea Ormuz "permanent deschisă" după discuții secrete cu Xi Jinping, susținând că liderul chinez a fost de acord să înceteze să înarmeze Iranul.

Însă Casa Albă a contrazis afirmația președintelui, spunând că blocada continuă.

"Statele Unite nu au nevoie de ajutor din partea niciunei alte țări - blocada funcționează perfect, implementată de cea mai mare Marină din lume, în timp ce marina Iranului se află pe fundul oceanului", a răspuns purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

Diplomații francezi cred că participarea lui Trump ar face propunerile lor mai puțin atractive pentru Teheran și ar pune în pericol progresul diplomatic, au declarat surse familiarizate cu situația pentru Wall Street Journal.

Cu toate acestea, oficialii britanici și-au exprimat îngrijorarea că marginalizarea liderului american l-ar înfuriat pe Trump și ar crea noi obstacole diplomatice.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a indicat că dorește să rămână distanțat de fricțiunile continue dintre Washington și Teheran.

"Nu susținem blocada", a declarat Starmer pentru BBC. "Decizia mea a fost foarte clară că, indiferent de presiune, și a existat o presiune considerabilă, nu vom fi târâți în război."

Obiectivul principal al coaliției este de a se asigura că firmele de transport maritim se simt încrezătoare în trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz odată ce ostilitățile active se încheie. Strategia include planuri de salvare a navelor blocate, executarea de operațiuni de deminare pentru a îndepărta minele iraniene și stabilirea unui program pentru personalul militar.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a menționat marți că misiunea este condiționată de stabilitatea regională.

"Misiunea la care ne referim ar putea fi desfășurată doar după ce calmul va fi restabilit și ostilitățile vor înceta", a spus Barrot.

Germania se va alătura probabil operațiunii și s-ar putea angaja oficial la plan încă din această săptămână, potrivit Journal.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Președintele Trump a criticat adesea aliații NATO pentru că nu au făcut "nimic" pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Hormuz în timpul războiului său împotriva Iranului – și a amenințat că va retrage SUA din alianță.

În timpul unei întâlniri cu miză mare, la câteva ore după o întâlnire cu ușile închise cu președintele, Daily Mail a adresat secretarului general al NATO, Mark Rutte, mai multe întrebări.

Rutte a fost întrebat de Daily Mail dacă crede cu adevărat că Trump va menține angajamentul Americii față de NATO după întâlnirea lor.

Rutte a declarat săptămâna trecută că țările membre fac tot ce a cerut Trump pentru a consolida alianța militară, chiar dacă unele au fost inițial "cam lente" în a oferi sprijin SUA în mijlocul războiului său cu Iranul.

"Unii aliați au fost cam lenți, ca să spunem așa", a spus Rutte. "Ca să fim corecți, au fost și ei puțin surprinși."

Rutte a descris o "schimbare de mentalitate" în Europa, despre care a susținut că a fost evidențiată de conducerea Regatului Unit a unei coaliții de țări pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Trump i-a spus lui Rutte că vorbele aliaților NATO nu mai sunt suficiente – el vrea acțiuni.

Într-un articol publicat pe Truth Social, Trump a declarat săptămâna trecută: "Niciunul dintre acești oameni, inclusiv al nostru, foarte dezamăgitor, NATO, nu a înțeles nimic decât dacă a fost supus unor presiuni!!!"

În timpul discursului său, Rutte l-a lăudat pe Trump, recunoscând că Europa trebuie să își intensifice cheltuielile pentru alianță.

El a spus: "Trebuie să-l aplaudăm pe Trump pentru conducerea și viziunea sa îndrăzneață".

