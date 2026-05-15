Cine este Golshifteh Farahani? Actriţa ar fi "motivul" pentru care Macron a fost pălmuit de soţie

O celebră actriţă ar fi motiv de scandal în familia preşedintelui Emmanuel Macron. Presa din Franţa scrie că soţia liderului de la Elysee l-a prins când îşi trimitea mesaje de amor cu diva. Aşa s-ar explica scena care uimea lumea în urmă cu un an. Brigitte Macron îşi pălmuia soţul în public, în timpul unei vizite oficiale.     

Dezvăluirile apar în cartea scrisă de un jurnalist de la Paris Match care susţine că aceasta este explicaţia palma pe care primit-o Emmanuel Macron în mai anul trecut, când începea vizita oficială în Vietnam. Soţia preşedintelui s-ar fi înfuriat după ce ar fi descoperit un schimb de mesaje între liderul de la Elysee şi actriţa franco-iraniană Golshifteh Farahani.

"Îmi pari foarte drăguţă", i-ar fi scris Macron. Povestea este negată, însă, de echipa de comunicare a Primei Doamne, care susţine că Brigitte nu verifică niciodată telefonul soţului.

În vârstă de 42 de ani, actriţa este o cunoscută activistă pentru drepturile femeilor, care a vorbit cu lacrimi în ochi despre violenţe de la Teheran. "Recent, regimul a ucis zeci de mii de oameni în cel mai brutal mod posibil. Mulţi alţii au fost răniţi, arestaţi, torturaţi. Copii, adolescenţi, părinţi, iubiţi, prieteni. Oameni care, atunci când au fost înmormântaţi, au luat împreună cu ei inimile celor care au rămas în viaţă".

Golshifteh Farahani a jucat deja în peste 50 de filme şi este una dintre vedetele cinematografiei mondiale.

