Norvegia anunţă că va intra sub umbrela nucleară a Franţei

Norvegia va iniţia discuții cu Franța pentru aderarea la umbrela sa nucleară, au declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere, reflectând preocupările tot mai mari ale Europei cu privire la dependența de securitate a Statelor Unite.

Mișcarea relevă o schimbare de abordare a Norvegiei, care s-a bazat mult pe NATO și pe umbrela nucleară a SUA, către o cooperare mai strânsă în domeniul apărării în Europa, relatează Reuters.

Macron și Stoere au anunțat planul la o întâlnire la Paris, unde au semnat, de asemenea, un acord mai larg de apărare care include Norvegia aderarea la o inițiativă de arme nucleare condusă de Franța.

Stoere a spus că principala descurajare a Norvegiei va rămâne alianța NATO și Statele Unite, dar a descris capacitățile nucleare ale Franței drept "o contribuție importantă" la postura generală a alianței.

"Capacitățile Franței reprezintă o contribuție importantă la postura de descurajare a NATO, ceea ce este important pentru noi", a spus Stoere.

Conform planului, Norvegia ar urma să participe la ceea ce Franța numește "descurajare nucleară înainte", în baza căreia partenerii europeni sunt mai strâns implicați în gândirea strategică franceză privind apărarea nucleară.

"Acest acord stabilește un principiu de asistență reciprocă între cele două țări ale noastre", a spus Macron, adăugând că o cooperare mai profundă ar sprijini ambițiile Europei pentru o mai mare autonomie strategică.

Inițiativa vine în timp ce țările europene încearcă să-și consolideze propriile capacități de apărare pe fondul îndoielilor cu privire la angajamentele pe termen lung ale SUA și a tensiunilor sporite cu Rusia.

În martie, Franța s-a oferit să extindă ‌protecția ⁠umbrelei sale nucleare și la alte țări europene, ceea ce, în practică, înseamnă că un atac asupra unei țări ar putea declanșa un răspuns nuclear francez.

Norvegia devine cea mai recentă țară care a primit protecția nucleară a Franței, după Polonia și Lituania, care împart și granițele cu Rusia.

Stoere a declarat miercuri agenției de presă norvegiene NTB că nu vor fi desfășurate arme nucleare în Norvegia în timp de pace.

Națiunea nordică de 5,6 milioane de locuitori este membră a NATO, dar nu a Uniunii Europene și împarte granița cu Rusia în Arctica.

"Această cooperare mai strânsă va consolida securitatea europeană și transatlantică. ​Împreună, permitem o schimbare a poverii. A fost cu mult înainte ca Trump să devină necesar, că Europa a trebuit să plătească mai mult și să facă investiții mai înțelepte, nu numai țară cu țară, ci coordonate", a spus Stoere.

Rusia și SUA sunt cele mai mari puteri nucleare din lume, cu peste 5.000 de focoase nucleare fiecare. China are aproximativ 600, Franța are 290 și Marea Britanie 225, conform Federației Oamenilor de Știință Americani.

