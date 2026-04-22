Statul Texas poate obliga școlile publice să afișeze Cele zece porunci în clase, decide o curte federală

O curte de apel federală din Statele Unite a susținut marți o lege din statul Texas care le cere școlilor publice să afișeze Cele Zece Porunci în sălile de clasă. Aceasta ar reprezenta o victorie pentru creștinii conservatori care fac demersuri pentru o prezență mai mare a religiei în educație, scriu dpa și AFP, citate de Agerpres.

Verdictul tribunalului din New Orleans a invalidat o decizie a unei curţi inferioare care blocase măsura întrucât a fost considerată o încălcare a libertăţii religioase. Statul adoptase în 2025 o lege care obliga şcolile publice să afişeze Cele zece porunci "într-un loc vizibil din clasă".

Procesul a fost intentat de 15 familii din Texas, susţinute de grupuri de advocacy şi de autorităţile şcolare din Texas. Curtea de apel a precizat că legea nu impune practici religioase sau instruire, observând că elevilor nu li se cere să studieze ori să urmeze poruncile şi rămân liberi să-şi aleagă credinţele.

Decizia ar putea fi contestată în faţa Curţii Supreme

Reclamanţii au criticat decizia, afirmând că subminează garanţiile constituţionale care separă biserica de stat şi dreptul familiilor de a decide asupra educaţiei religioase. Ei au precizat că intenţionează să conteste legea în faţa Curţii Supreme a SUA.

"Suntem extrem de dezamăgiţi de această decizie luată astăzi (marţi - n.r.). Verdictul curţii merge împotriva principiilor fundamentele ale Primului amendament şi al jurisprudenţei constrângătoare a Curţii supreme a SUA", a precizat Uniunea americană pentru libertăţi civile într-un comunicat.

Ce stimulente financiare primesc aceste şcoli

Legea din Texas face parte dintr-o serie mai amplă de demersuri de a creşte numărul mesajelor creştine în şcoli.

Alte state, între care Louisiana, Arkansas şi Alabama, au adoptat măsuri similare care impun afişarea celor zece porunci în şcolile publice, potrivit New York Times, în timp ce altele iau în considerare astfel de măsuri.

Şcolilor din Texas li se oferă stimulente financiare să adopte o curriculă influenţată de Biblie, cu o finanţare de până la 60 de dolari pe elev pe an, deşi participarea este voluntară.

Guvernatorul republican Greg Abbott a salutat verdictul, numindu-l o victorie majoră şi afimând că fundaţiile legii occidentale şi ale moralităţii trebuie să se afle în sălile de clasă.

