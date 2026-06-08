Avertisment SIPRI: Pericol nuclear tot mai mare. Marile puteri își modernizează arsenalul

Armele nucleare revin în centrul îngrijorărilor globale, după ce un nou raport al Institutului Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI) arată că statele dotate cu astfel de arme își cresc stocurile operaționale și le mută pe vectori de lansare, ceea ce indică un risc sporit pentru stabilitatea mondială. Deși numărul total al ogivelor nucleare a scăzut ușor, experții avertizează că tendința de reducere s-ar putea inversa în următorii ani.

Statele dotate cu arma nucleară scot tot mai multe dintre aceste arme pentru a le instala pe suporturi de lansare, sugerând un risc sporit la adresa stabilităţii mondiale, au avertizat cercetătorii de la Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), potrivit News.ro.

Potrivit acestui institut de referinţă, puterile nucleare mondiale dispun de un total estimat la 12.187 de ogive nucleare, dintre care aproximativ 9.745 se află în stocuri, în vederea unei potenţiale utilizări.

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Este vorba despre o uşoară scădere faţă de anul precedent.

De la sfârşitul Războiului Rece, ogivele vechi au fost în general demontate mai rapid decât au fost desfăşurate altele noi, antrenând o scădere a numărului total ogivelor.

"Vestea cea mai îngrijorătoare este că, chiar dacă numărul armelor nucleare a scăzut, nivelul pericolelor şi riscurilor nucleare creşte", a declarat directorul SIPRI, Karim Haggag.

Tendinţa scăderii stocurilor armelor nucleare ar urma să se inverseze în anii viitori, "pentru că ritmul demontării scade, în timp ce desfăşurarea unor noi arme nucleare accelerează", estimează într-un comunicat institutul.

Fragilizarea sistemelor de control al armamentului strategic - şi anume prin acorduri internaţionale - şi rivalitatea între marile puteri dotate cu armament nuclear sunt semne suplimentare de îngrijorare, potrivit lui Haggag.

Scoatere din stoc

Altă tendinţă îngrijorătoare este că "statele dotate cu arme nucleare le scot din stocuri şi le desfăşoară pe vectori nucleari. Asistăm, aşadar, la o creştere a numărului armamentului nuclear desfăşurat", declară Haggag.

Statele Unite şi Rusia deţin numai ele aproximativ 83% dintre stocurile mondiale de armament nuclear - peste 5.000 de ogive fiecare.

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Cele două ţări au programe de modernizare a arsenalelor, însă fiecare întâmplină dificultăţi.

Programul de modernizare nucleară al Statelor Unite avansează, însă se confruntă cu "dificultăţi de planificare şi finanţare susceptibile să le întârzie şi mai mult şi să le crească în mod considerabil costul", scrie SIPRI.

Programul rus a înregistrat, la rândul său, teste ratate ale unor rachete balistice intercontinentale (ICBM), iar sancţiuni economice şi constrângeri legate de Războiul din Ucraina par de asemenea să-l afecteze.

Competiţie geopolitică

În acelaşi timp, China îşi dezvoltă arsenalul nuclear mai rapid decât orice altă ţară.

"Intensificarea competiţiei geopolitice determină puternic China să se sprijine mai mult pe armamentul nuclear", apreciază Haggag.

Potrivit SIPRI, China dispune în prezent de 620 de ogive, iar în funcţie de modul în care va decide să-şi structureze forţele, va putea deţine tot atâtea rachete balistice intercontinentale (ICBM) ca Rusia şi Statele Unite - până în 2030.

Chiar dacă China va atinge 1.000 de ogive nucleare până atunci, acest nivel nu va corespunde decât unui sfert dintre stocurile americane şi ruse, relevă SIPRI.

În Europa, Franţa şi Regatul Unit şi-au menţinut arsenalele nucleare la un nivel stabil - la 290 şi, respectiv 225 -, însă SIPRI notează că stocurile britanice urmează să crească, în urma unei revizuiri a programului în 2021.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a ordonat, la rândul său, în martie, o creştere a stocului francez.

India şi-a crescut, de asemenea, uşor arsenalul nuclear la 190 de ogive.

Numărul focoaselor nucleare ale Pakistanului, rivalul Indiei, a rămas stabil la 170, însă Pakistanul a continuat să acumuleze materiale de fisiune, "ceea ce sugerează că arsenalul său ar putea să fie extins în următorii zece ani".

Coreea de Nord continuă să-şi "urmărească obiectivul declarat de a-şi extinde «în mod exponenţial» arsenalul nuclear", potrivit SIPRI, care estimează că Phenianul dispune de aproximativ 60 de focoase nucleare.

Israelul - care nu recunoaşte că deţine armament nuclear - este, la rândul său, pe cale să-şi modernizeze arsenalul nuclear, evaluat la aproximativ 80 de ogive.