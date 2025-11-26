Stenograme: Cum a sfătuit Witkoff Kremlinul să-i vândă lui Trump planul de pace rusesc pentru Ucraina

Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, i-a oferit sfaturi lui Iuri Uşakov, înalt consilier al lui Vladimir Putin, despre cum să-i vândă liderului de la Casa Albă un plan de pace pentru Ucraina, potrivit unei conversaţii telefonice dezvăluite de Bloomberg.

Bloomberg a publicat marţi transcrierea unei convorbiri telefonice din 14 octombrie 2025 între fostul om de afaceri şi Iuri Uşakov, consilierul diplomatic al preşedintelui rus, în care se discută despre un viitor plan de rezolvare a conflictului, inspirat de cel anunţat cu puţin timp înainte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Transcrierea a fost realizată după ce Bloomberg a ascultat o înregistrare a convorbirii telefonice. Nu este clar cum au obţinut-o jurnaliştii americani.

Reacţia lui Donald Trump şi a lui Iuri Uşakov

Ușakov a reacționat, spunând într-o declarație pentru televiziunea rusă de stat că cineva ascultă și divulgă informații. "Vorbesc destul de des cu Witkoff, dar conținutul acestor conversații, ele sunt confidențiale, nu îl comentez. Și nimeni nu ar trebui să le comenteze. Cineva divulgă informații, cineva ascultă".

Întrebat de presă dacă știe despre înregistrarea audio obţinută de Bloomberg, în care Steve Witkoff îi îndrumă pe ruși cum să-l abordeze, președintele Donald Trump a lăsat de înțeles că Witkoff nu a făcut nimic controversat: "Asta e ceva obișnuit, știți, pentru că el trebuie să vândă asta Ucrainei. Trebuie să vândă Ucraina Rusiei. Asta face un negociator".

Convorbirea telefonică Trump-Putin a avut loc pe 16 octombrie 2025

Potrivit stenogramei apelului telefonic, Steve Witkoff sugerează un apel telefonic între Donald Trump şi Vladimir Putin, în timpul căruia acesta din urmă l-ar "felicita pe preşedintele (american) pentru acest succes", referindu-se la acordul de pace în Gaza. Emisarul special american a recomandat ca acest dialog să aibă loc înainte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, programată pentru 17 octombrie.

"I-am spus preşedintelui că voi, că Federaţia Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace. Asta cred", a mai declarat Steve Witkoff, conform acestei transcripţii, vorbind despre la "un plan de pace în 20 de puncte, precum cel pe care l-am făcut pentru Gaza". "Îl va felicita, va spune că Trump este cu adevărat un om al păcii", a intervenit omologul său rus, referindu-se la Vladimir Putin.

Convorbirea telefonică dintre Donald Trump şi omologul său rus a avut loc pe 16 octombrie 2025, cu o zi înainte de vizita lui Volodimir Zelenski. Preşedintele american a afirmat că s-au făcut "mari progrese" în timpul acestei conversaţii. Cu puţin timp înainte, spusese că este "foarte dezamăgit" de preşedintele rus.

Pe 21 noiembrie, Statele Unite au propus un plan de pace pentru Ucraina, considerat foarte favorabil Rusiei. Între timp, aceasta a fost modificat, rezultând o nouă versiune "semnificativ mai bună" pentru Kiev şi pe care Steve Witkoff o va discuta cu Vladimir Putin la Moscova, la cererea lui Donald Trump.

Bloomberg a publicat stenograma unui apel telefonic din 14 octombrie 2025. Este o convorbire de aproape 5 minute, între Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump pentru misiuni de pace, și Iuri Uşakov, cel mai înalt consilier pe probleme de politică externă al lui Vladimir Putin.

Stenograma apelului telefonic dintre Steve Witkoff şi Iuri Uşakov

Steve Witkoff (SW) : Salut, Iuri.

: Salut, Iuri. Iuri Uşakov (IU) : Da, Steve, salut, ce mai faci?

: Da, Steve, salut, ce mai faci? SW: Bine, Iuri. Tu cum ești?

Bine, Iuri. Tu cum ești? IU: Sunt bine. Felicitări, prietene.

Sunt bine. Felicitări, prietene. SW: Mulțumesc.

Mulțumesc. IU: Ai făcut o treabă grozavă. Pur și simplu excelentă. Mulțumesc mult. Mulțumesc, mulțumesc.

Ai făcut o treabă grozavă. Pur și simplu excelentă. Mulțumesc mult. Mulțumesc, mulțumesc. SW: Mulțumesc, Iuri, și mulțumesc pentru sprijinul tău. Știu că țara ta l-a susținut (n.r. acordul de pace în Gaza), și îți mulțumesc.

Mulțumesc, Iuri, și mulțumesc pentru sprijinul tău. Știu că țara ta l-a susținut (n.r. acordul de pace în Gaza), și îți mulțumesc. IU: Da, da, da. Da. Știi că din acest motiv am suspendat organizarea primului summit ruso-arab.

Da, da, da. Da. Știi că din acest motiv am suspendat organizarea primului summit ruso-arab. SW: Da.

Da. IU: Da, pentru că noi considerăm că tu faci acolo o treabă reală, în regiune.

Da, pentru că noi considerăm că tu faci acolo o treabă reală, în regiune. SW: Ei bine, ascultă. O să-ți spun ceva. Cred că, dacă reușim să rezolvăm problema Rusia-Ucraina, toată lumea va fi în culmea fericirii.

Ei bine, ascultă. O să-ți spun ceva. Cred că, dacă reușim să rezolvăm problema Rusia-Ucraina, toată lumea va fi în culmea fericirii. IU: Da, da, da. Da, trebuie să rezolvi o singură problemă. (râde)

Da, da, da. Da, trebuie să rezolvi o singură problemă. (râde) SW: Care?

Care? IU: Războiul ruso-ucrainean.

Războiul ruso-ucrainean. SW : Știu! Cum îl rezolvăm?

: Știu! Cum îl rezolvăm? IU: Prietene, vreau doar părerea ta. Crezi că ar fi util ca șefii noștri să vorbească la telefon?

Prietene, vreau doar părerea ta. Crezi că ar fi util ca șefii noștri să vorbească la telefon? SW: Da, cred.

Da, cred. IU: Așa crezi. Și când crezi că ar fi posibil?

Așa crezi. Și când crezi că ar fi posibil? SW: Cred că de îndată ce propui, omul meu e gata să o facă.

Cred că de îndată ce propui, omul meu e gata să o facă. IU: Ok, ok.

Ok, ok. SW: Iuri, Iuri, iată ce aș face eu. Recomandarea mea.

Iuri, Iuri, iată ce aș face eu. Recomandarea mea. IU: Da, te rog.

Da, te rog. SW: Aș suna și aș reitera felicitările pentru această realizare, că l-ai susținut (n.r. planul), l-ai susținut, că îl respecți ca pe un om al păcii și că ești foarte bucuros că s-a întâmplat. Aș spune asta. Cred că va fi o convorbire foarte bună. Pentru că, lasă-mă să-ți spun, ce i-am spus președintelui. I-am spus că Federația Rusă a dorit mereu o înțelegere de pace. Asta cred. I-am spus președintelui că asta cred. Și cred că problema este că avem două națiuni care au dificultăți în a ajunge la un compromis și, când o vor face, vom avea un acord de pace. Mă gândesc chiar să elaborăm un plan de pace în 20 de puncte, exact cum am făcut în Gaza. Am pus cap la cap un plan Trump de pace în 20 de puncte și mă gândesc să facem același lucru cu voi.

Aș suna și aș reitera felicitările pentru această realizare, că l-ai susținut (n.r. planul), l-ai susținut, că îl respecți ca pe un om al păcii și că ești foarte bucuros că s-a întâmplat. Aș spune asta. Cred că va fi o convorbire foarte bună. Pentru că, lasă-mă să-ți spun, ce i-am spus președintelui. I-am spus că Federația Rusă a dorit mereu o înțelegere de pace. Asta cred. I-am spus președintelui că asta cred. Și cred că problema este că avem două națiuni care au dificultăți în a ajunge la un compromis și, când o vor face, vom avea un acord de pace. Mă gândesc chiar să elaborăm un plan de pace în 20 de puncte, exact cum am făcut în Gaza. Am pus cap la cap un plan Trump de pace în 20 de puncte și mă gândesc să facem același lucru cu voi. IU: Ok, ok, prietene. Cred că exact acest punct ar putea fi discutat de liderii noștri. Hei, Steve, sunt de acord cu tine că el îl va felicita, va spune că domnul Trump este un adevărat om al păcii, și așa mai departe. Asta va spune.

Ok, ok, prietene. Cred că exact acest punct ar putea fi discutat de liderii noștri. Hei, Steve, sunt de acord cu tine că el îl va felicita, va spune că domnul Trump este un adevărat om al păcii, și așa mai departe. Asta va spune. SW: Dar iată ce cred că ar fi extraordinar.

Dar iată ce cred că ar fi extraordinar. IU: Ok, ok.

Ok, ok. SW: Ce-ar fi dacă... ascultă-mă...

Ce-ar fi dacă... ascultă-mă... IU: Voi discuta asta cu șeful meu și apoi revin la tine. Ok?

Voi discuta asta cu șeful meu și apoi revin la tine. Ok? SW: Da, pentru că ascultă ce-ți spun. Vreau doar să transmiți, poate să-i spui asta președintelui Putin, pentru că știi că am cel mai profund respect pentru președintele Putin.

Da, pentru că ascultă ce-ți spun. Vreau doar să transmiți, poate să-i spui asta președintelui Putin, pentru că știi că am cel mai profund respect pentru președintele Putin. IU: Da, da.

Da, da. SW: Poate îi spune președintelui Trump: Ştii, Steve și Iuri au discutat un plan de pace similar în 20 de puncte și ar putea fi ceva ce credem că ar putea mișca lucrurile puțin, suntem deschiși la astfel de idei, să explorăm ce e necesar pentru a încheia un acord de pace. Acum, între noi, știu ce e necesar pentru un acord de pace: Donețk și poate un schimb de teritorii undeva. Dar spun că în loc să vorbim în termeni de genul ăsta, să vorbim mai cu speranță, pentru că eu cred că vom ajunge la o înțelegere. Și cred, Iuri, că președintele îmi va oferi mult spațiu și discreție pentru a obține acordul.

IU: Înțeleg...

SW: ...așa că, dacă putem crea acea oportunitate, că după asta am vorbit cu Iuri și am avut o discuție, cred că asta ar putea duce la ceva mai mare.

...așa că, dacă putem crea acea oportunitate, că după asta am vorbit cu Iuri și am avut o discuție, cred că asta ar putea duce la ceva mai mare. IU: Ok, sună bine. Sună bine.

Ok, sună bine. Sună bine. SW: Și încă ceva: Zelenski vine la Casa Albă vineri.

Și încă ceva: Zelenski vine la Casa Albă vineri. IU: Știu asta. (râde)

Știu asta. (râde) SW: Voi merge la acea întâlnire pentru că vor să fiu acolo, dar cred că dacă e posibil să avem apelul cu șeful tău înainte de întâlnirea de vineri...

Voi merge la acea întâlnire pentru că vor să fiu acolo, dar cred că dacă e posibil să avem apelul cu șeful tău înainte de întâlnirea de vineri... IU: Înainte, înainte - da?

Înainte, înainte - da? SW: Corect.

Corect. IU: Ok, ok. Ți-am înțeles recomandarea. Voi discuta cu șeful meu și apoi revin la tine, ok?

Ok, ok. Ți-am înțeles recomandarea. Voi discuta cu șeful meu și apoi revin la tine, ok? SW: Ok, Iuri, vorbim în curând.

Ok, Iuri, vorbim în curând. IU: Minunat, minunat. Mulțumesc mult. Mulțumesc.

Minunat, minunat. Mulțumesc mult. Mulțumesc. SW: Pa, pa.

Pa, pa. IU: Pa.

