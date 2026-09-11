A trecut un sfert de secol, dar pentru cei care au trăit acea dimineață, timpul s-a oprit acolo. Se împlinesc 25 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite. Pe 11 septembrie 2001, teroriştii Al-Qaeda au deturnat patru avioane şi au lovit Turnurile Gemene din New York şi Pentagonul. Mii de oameni au fost prinși într-o tragedie pe care nimeni nu și-ar fi putut-o imagina. Unii au fugit pentru a-și salva viața, alții au rămas să-i ajute pe cei din jur, iar unii și-au spus, pentru ultima dată, "te iubesc". Momentul nu a schimbat doar America, ci întreaga lume. Şi a lăsat în urmă o rană, care încă nu s-a închis. La comemorare, 2.977 de drone, reprezentând numărul victimelor, au recreat Turnurile Gemene deasupra portului New York. Deşi era o tradiţie ca preşedintele Statelor Unite să fie prezent la ceremoniile de la New York, Donald Trump va merge anul acesta la cele de la Pentagon.

E momentul care a schimbat lumea pentru totdeauna.

Pe 11 septembrie 2001, la ora locală 8 şi 46 de minute, avionul United Airlines, un Boeing 767 care zbura pe ruta Boston - Los Angeles intră în Turnul Nord al World Trade Center. 17 minute mai tâziu, al doilea avion distruge şi turnul geamăn de la World Trade Center.

"Astăzi am avut o tragedie națională, două avioane s-au prăbușit în World Trade Center într-un aparent atac terorist asupra țării noastre. Terorismul împotriva națiunii noastre nu va rezista", a declarat George W. Bush, fost preşedinte al Statelor Unite.

Articolul continuă după reclamă

A fost, însă, doar începutul.

American Airlines 77 a lovit Pentagonul, iar United Airlines 93 s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să-i oprească pe teroriști. Se crede că ținta era Casa Albă sau Capitoliul. Unii pasageri au reușit să-și sune familiile înainte de prăbușire.

Cei care au supravieţuit acum un sfert de secol îşi găsesc greu puterea să vorbească despre ziua în care aproape. n-au mai fost.

"Am fost repartizat la Pentagon ca purtător de cuvânt al armatei și am fost acolo în ziua în care avionul a lovit clădirea. Am reușit să ies din clădire, să mă asigur că oamenii mei sunt în siguranță. Am fost afară să ajut oamenii. Și asta mi-a dat multă valoare emoțională peste ani", a afirmat Ryan Yantis, supravieţuitor.

Echipa Observator a transmis de la Ground Zero

Şocul atentatelor a întrerupt emisiile tuturor televiziunilor din lume. Alessandra Stoicescu a fost singurul jurnalist de televiziune din România care a transmis direct de la Ground Zero, pentru Observator.

"Tot ceea ce doresc Statele Unite acum de la regimul de la Kabul este să-l predea pe Osama bin Laden", a transmis Alessandra Stoicescu, reporter Observator.

După atentate, Statele Unite și aliații au invadat Afganistanul, declanșând cel mai lung cel mai lung conflict armat din istoria Statelor Unite. A fost un război împotriva talibanilor, care îl adăposteau pe Osama bin Laden. Considerat principalul vinovat pentru atacuri, liderul grupării teroriste a fost localizat şi lichidat abia după 10 ani.

O lumină pentru fiecare victimă a atentatelor din 11 septembrie

În memoria victimelor, dronele au recreat Turnurile Gemene deasupra portului New York. Spectacolul a folosit 2.977 de lumini, câte una pentru fiecare persoană ucisă în atacurile din 2001.

Şi pompierii din New York au organizat o slujbă de comemorare. 343 de salvatori şi-au pierdut viaţa atunci.

În premieră, în luna august a fost identificată o victimă a atentatelor, folosind genealogia genetică, care combină testarea ADN-ului cu cercetarea arborelui genealogic. Ea este a 1.654-a persoană identificată oficial.