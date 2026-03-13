Japonia ia în calcul să cumpere petrol rusesc după ce Trump a ridicat parţial interdicţia

Japonia analizează dacă va cumpăra petrol rusesc după ce Statele Unite au emis o relaxare a sancţiunilor pe fondul războiului cu Iranul, luând în calcul condițiile internaționale și interesele naționale, a declarat vineri un oficial al ministerului industriei, citat de Reuters.

Potrivit Reuters, relaxarea sancţiunilor aplicate de SUA ar permite țărilor să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate, aflate în prezent blocate pe mare. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a spus că măsura este menită să stabilizeze piețele globale de energie, afectate de războiul cu Iranul, timp în care preţul petrolului a atins și 100 de dolari pe baril.

"Vom analiza această chestiune ținând cont de diverse circumstanțe internaționale și de interesele naționale ale Japoniei", a declarat Narumi Hosokawa, director general adjunct pentru managementul crizelor imediate din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Industriei (METI).

Petrolul rusesc este important pentru asigurarea stabilității aprovizionării cu energie, însă Tokyo trebuie să continue să ia "măsuri adecvate", menținând în același timp echilibrul între discuțiile din cadrul Grupului G7 și coordonarea internațională mai largă, precum și propriile interese naționale, a declarat un alt oficial METI.



94% din importurile de petrol ale Japoniei au provenit din Orient în 2025

În 2025, 94% din importurile de țiței ale Japoniei au provenit din Orientul Mijlociu, iar 93% dintre transporturi au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, controlată în mod efectiv de Iran. Fluxurile prin această strâmtoare au fost practic blocate din cauza războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Pentru a reduce impactul perturbărilor globale provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, Tokyo intenționează să elibereze aproximativ 80 de milioane de barili din rezervele strategice, echivalentul a 45 de zile de aprovizionare, au declarat oficialii miercuri.

Joi, guvernul a cerut rafinăriilor interne să folosească petrolul nerafinat care urmează să fie eliberat din rezervele strategice pentru a asigura aprovizionarea cu produse petroliere pe plan intern. Solicitarea nu restricționează exportul produselor excedentare rezultate în urma procesului de rafinare.

Ministrul japonez al industriei, Ryosei Akazawa, a declarat vineri că rafinăriile din Japonia caută surse alternative de țiței din regiuni precum Statele Unite, Asia Centrală și America de Sud.

