Nouă lovitură pentru buzunarele românilor. Motorina ar putea ajunge la 10 lei/l până la finalul lunii martie

Preţul motorinei a depăşit pragul de 9 lei pe litru şi ar putea ajunge la aproximativ 10 lei/litru până la sfârşitul lunii martie din cauza războiului din Orientul Mijlociu şi al deficitului structural de motorină din Europa, potrivit unei analize a Asociaţiei Energia Inteligentă.

"România intră într-o nouă etapă a scumpirii carburanţilor, iar semnalul de alarmă vine din zona cea mai sensibilă a economiei: motorina. Pragul psihologic de 9 lei pe litru a fost deja depăşit, iar dinamica pieţei arată că nivelul de 10 lei nu mai este o ipoteză exagerată, ci un scenariu posibil în perioada imediat următoare.

Creşterea accelerată a motorinei nu este întâmplătoare. Ea reflectă tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu şi impactul conflictului din jurul Iranului asupra pieţelor energetice globale. Când apar astfel de crize, primul combustibil care reacţionează este motorina", explică Dumitru Chisăliţă.

România are un deficit structural de motorină

Potrivit acestuia, Europa, inclusiv România, are un deficit structural de motorină şi depinde mai mult de importuri pentru acest produs decât pentru benzină.

În acelaşi timp, există o întârziere tehnică în transmiterea scumpirilor de pe piaţa petrolului către pompă. Rafinăriile procesează ţiţei achiziţionat cu câteva săptămâni înainte, iar acest lucru creează o "fereastră temporară" în care benzina rămâne relativ stabilă, în timp ce motorina începe deja să reflecte tensiunile din piaţă. De aici şi diferenţa tot mai mare dintre cele două preţuri. Pe termen scurt, acest decalaj va continua să crească, susţine specialistul.

În opinia sa, motorina va rămâne combustibilul sub presiune, deoarece este esenţială pentru transportul de marfă, agricultură şi logistică. "Cererea pentru ea este rigidă: camioanele nu pot trece peste noapte la alt combustibil, iar economia reală depinde de fiecare litru consumat. Această evoluţie are consecinţe mult mai largi decât simpla creştere a costului la pompă. Motorina este, de fapt, combustibilul inflaţiei.

Orice scumpire se transmite rapid în preţul transportului, apoi în costul alimentelor, al materialelor de construcţii şi al aproape tuturor bunurilor din economie. Când motorina urcă puternic, întreaga structură de costuri a economiei începe să se mişte în sus", a adăugat Dumitru Chisăliţă.

Cât timp va dura această fază a pieţei

Potrivit acestuia, pragul de 9 lei nu este doar o cifră simbolică. "El marchează intrarea într-o zonă în care presiunea asupra economiei devine vizibilă pentru toată lumea: transportatori, fermieri, comercianţi şi, în final, consumatori. Pe termen foarte scurt este posibil să asistăm la o situaţie paradoxală: motorina să crească rapid, în timp ce benzina rămâne temporar mai ieftină. Dar acest echilibru este fragil", a adăugat preşedintele AEI.

Chisăliţă susţine că, pe măsură ce rafinăriile vor începe să proceseze ţiţei cumpărat deja la preţuri mai mari, benzina va recupera şi ea creşterea.

"În realitate, întrebarea nu mai este dacă vom vedea carburanţi de 10 lei pe litru, ci cât de repede se va întâmpla şi cât timp va dura această fază a pieţei. Estimarea AEI este ca la sfârşitul lunii martie să avem o motorină de 10 lei/l. Crizele energetice au un tipar clar: apar brusc, se transmit în lanţ şi sunt resimţite mai întâi în combustibilii care mişcă economia. Iar motorina este exact acest combustibil", mai arată analiza.

